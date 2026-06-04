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Na Slovensku triumfoval opäť Azerbajdžan, Ukrajinu zdolal 2:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Azerbajdžan vyhral aj minuloročné majstrovstvá sveta na domácej pôde a v semifinále tohtoročného kontinentálneho šampionátu vyradil predošlých majstrov Európy zo Srbska.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave sa zo zisku titulu radovali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo štvrtkovom finále na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Ukrajinu 2:0 a pripísali si svoj druhý európsky titul.

Azerbajdžan vyhral aj minuloročné majstrovstvá sveta na domácej pôde a v semifinále tohtoročného kontinentálneho šampionátu vyradil predošlých majstrov Európy zo Srbska. Aj zo svojho prvého titulu na ME sa radoval na Slovensku, keď v roku 2022 ovládol turnaj v Košiciach. Ukrajinci hrali vo finále ME premiérovo.

Šampionát sa začal za účasti 24 tímov 27. mája. Slováci boli ako domáci tím nasadení z prvého koša do A-skupiny, z ktorej ako jediní nedokázali postúpiť do play off, keď s Jurajom Kuckom a Erikom Jendrišekom v kádri získali iba tri body. Po tomto sklamaní vedenie Slovenského zväzu malého futbalu ukončilo spoluprácu s rumunským trénerom Mariusom Mituom.



ME v malom futbale v Bratislave - finále:

Ukrajina - Azerbajdžan 0:2 (0:1)
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