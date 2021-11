Na Slovinsko a Maltu bez Hrošovského, nahradí ho Hromada

Aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie MS 2022 proti Slovinsku (11. novembra v Trnave) a na Malte (14. novembra v Ta' Qali):



brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk), Martin Dúbravka (Newcastle United)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Martin Valjent (RCD Mallorca), Vernon de Marco (ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Dávid Hancko (Sparta Praha), Jakub Holúbek (Piast Gliwice)



stredopoliari: Marek Hamšík (Trabzonspor), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Erik Jirka (Real Oviedo), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Jakub Hromada (Slavia Praha)



útočníci: Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf), David Strelec (Spezia Calcio), Ladislav Almási (Baník Ostrava)



náhradníci:



brankári: Dominik Greif (RCD Mallorca), František Plach (Piast Gliwice), Dominik Holec (Sparta Praha)



obrancovia: Boris Sekulič (Chicago Fire), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Tomáš Huk (Piast Gliwice), Róbert Mazáň (AEL Limassol), Lukáš Skovajsa (České Budějovice), Matúš Rusnák (MŠK Žilina)



stredopoliari: Juraj Kucka (FC Watford), Peter Pokorný (Real Sociedad San Sebastian), Branislav Niňaj (Sepsi OSK), Erik Sabo (Rizespor), Jakub Považanec (FK Jablonec), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Róbert Pich (Slask Wroclaw), Christián Herc (Grasshoppers Zürich), Adrián Kaprálik, Dávid Ďuriš (obaja MŠK Žilina), Vladimír Weiss ml. (Slovan Bratislava), Ján Greguš (Minnesota United)



útočník: Samuel Mráz (ŠK Slovan Bratislava)



Tabuľka H-skupiny:



1. Rusko 8 6 1 1 13:5 19

2. Chorvátsko 8 5 2 1 13:3 17

3. SLOVENSKO 8 2 4 2 9:8 10

4. Slovinsko 8 3 1 4 9:9 10

5. Malta 8 1 2 5 8:17 5

6. Cyprus 8 1 2 5 3:13 5



Senec 7. novembra (TASR) - Z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové záverečné zápasy kvalifikácie MS 2022 vypadol zranený Patrik Hrošovský. Stredopoliar belgického Genku má zlomený malíček a v mužstve ho nahradí Jakub Hromada z pražskej Slavie.Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič na nedeľnom zraze v Senci privítal torzo kádra. Hlásilo sa mu deväť hráčov, keďže viacerí ešte v nedeľu plnili povinnosti v kluboch. Ďalší dvaja sa k tímu pridajú ešte v nedeľu.informoval Tarkovič a dodal: "Prišli zatiaľ deviati hráči, plus Šatka a Jirka sa pridajú ešte dnes. Ostatní prídu zajtra a Albert Rusnák potom v utorok. Až tesne pred zápasom so Slovinskom sa k tímu pripojí Hancko."Slovensko čakajú záverečné zápasy v kalendárnom roku, najprv nastúpia proti Slovinsku (11. novembra v Trnave), následne zakončia kvalifikáciu na Malte (14. novembra v Ta' Qali). V 24-člennej nominácii absentujú Juraj Kucka z FC Watford aj Ivan Schranz zo Slavie Praha. Po zranení sa vrátili brankár Martin Dúbravka z Newcastlu United či krídelník Róbert Mak z Ferencvárosu Budapešť.Slovákom patrí dve kolá pred koncom kvalifikácie tretia priečka v tabuľke H-skupiny so ziskom 10 bodov, ktoré nazbierali aj štvrtí Slovinci. Dvojica pred nimi je už nedostihnuteľná, Chorváti sú druhí so 17 bodmi a lídri sú 19-bodoví Rusi.Cieľ Slovenska je v tabuľke skončiť do 3. miesta a najmä nadviazať na výkony z predchádzajúcich duelov:Po dlhšom čase sa v národnom tíme objavil brankár Martin Dúbravka.povedal Dúbravka, ktorý v klube po príchode nových majiteľov prežíva rušné časy:V dobrej forme aj nálade prišiel na zraz Marek Rodák. Brankár londýnskeho Fulhamu si v druhej anglickej lige udržal už päťkrát v sérii čisté konto:Slovensko už nemôže postúpiť na mundial do Kataru a natíska sa otázka, či bude vo zvyšných dueloch hrať uvoľnenejšie, už bez tlaku z postupového imperatívu.vyjadril sa Jakub Holúbek z Piastu Gliwice, ktorý považuje prostredie trnavského ŠAM za výhodu pre domácich: