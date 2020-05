Spišský klub získal ďalšieho reprezentanta, posilní ho Tomáš Mrviš

Spišská Nová Ves 31. mája (TASR) - Káder slovenského basketbalového klubu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves rozšíril ďalší reprezentant Slovenska. Z konkurenčnej Handlovej sa Spišiakom podarilo získať 29-ročného krídelníka Tomáša Mrviša.



V krátkom čase tak klub získal druhú veľkú rybu na trhu s hráčmi, nedávno podpísali kontrakt s pivotom Michalom Čekovským. Mrviš si doteraz zahral v rámci ligy za Handlovú, Levice aj Inter Bratislava. Okrem toho pôsobil aj v českom Prostějove. "Nejako dlho som sa rozhodovať nemusel. Tréner Hojč sa na mňa pripravil dobre a práve on je jedným z hlavných dôvodov, prečo som sa upísal Spišskej Novej Vsi. Priorita bola ostať v Handlovej a udržať jadro tímu, ale klubové ambície sa nestotožňovali s mojimi. Spišiaci majú naopak do ďalšej sezóny vyššie ambície ako posledné roky. Chcel by som im pomôcť splniť ciele, na ktorých sme sa pred podpisom zmluvy dohodli. Vôbec sa nehanbím a nebojím povedať, že chcem hrať minimálne semifinále. Samozrejme, veľmi dobre si uvedomujem, že tá cesta nebude ľahká a čaká nás ťažká práca,“ citoval Mrviša oficiálny klubový web.



Dvadsaťdeväťročný krídelník nastúpil v predchádzajúcom ročníku na 28 zápasov, priemerne v nich získal 11,5 bodu, 4,8 doskoku a 4,5 asistencie. "Páči sa mi spôsob, akým Tomáš hrá basketbal. Sledujem ho odkedy som prišiel pred piatimi rokmi na Slovensko. Pre mňa je definíciou tímového hráča, niekým, kto na palubovke spraví veľa v útoku, aj v obrane. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia ako veľmi mám rád tímový basketbal a tvrdú obranu, takže sa snažím nájsť hráčov, ktorí sa hodia na tento systém hry. Tomáš je určite jedným z nich. Súhlasil s úlohou v mužstve, ktorú som pre neho pripravil a je pripravený urobiť všetko preto, aby tím hral dobrý basketbal a pomohol nám dosiahnuť ciele, ktoré máme v tejto sezóne," povedal na adresu posily nový tréner Spišiakov Teo Hojč.