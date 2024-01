Na spomienkovej slávnosti v Mníchove si uctili pamiatku Beckenbauera

Mníchov 19. januára (TASR) - Nemecký futbal vzdal na piatkovej spomienkovej slávnosti v Allianz Arene hold jednej zo svojich najväčších legiend Franzovi Beckenbauerovi, ktorý zomrel 8. januára vo veku 78 rokov.



Stredový kruh hracej plochy domovského stánku Bayernu Mníchov lemovali vence, medzi nimi aj zo zahraničných veľkoklubov FC Barcelona a FC Liverpool. Oficiálna časť smútočného programu sa začala piesňou "Time to Say Goodbye", ktorú zaspieval v taliančine tenor Jonas Kaufmann. V zástupe hostí, ktorí sa prišli rozlúčiť s Beckenbauerom a položiť kyticu kvetov, boli aj bývalé hráčske osobnosti bavorského klubu Karl-Hainz Rummenigge, Paul Breitner či Bastian Schweinsteiger.



Prezident Bayernu Herbert Hainer predniesol úvodný prejav a pozdravil všetkých hostí vrátane členov rodiny Beckenbauerovcov. Prítomní boli aj čelní politickí predstavitelia - nemecký kancelár Olaf Scholz a prezident Frank-Walter Steinmaier. "Bayern znamenal pre Franza všetko. Keby tu bol, určite by chcel, aby sa klub pohol ďalej. Prišlo sa s ním rozlúčiť toľko ľudí, ktorí ho obdivovali a milovali. Lúčime sa s výnimočným futbalistom a človekom. V mene všetkých Nemcov ďakujem za všetko, Franz," povedal v smútočnom príhovore Steinmaier.



Beckenbauer priviedol Nemecko k titulom na ME 1972 a MS 1974 v pozícii kapitána. Na klubovej úrovni zaknihoval ako hráč Bayernu tri tituly v Európskom pohári majstrov, teda v súťaži predchádzajúcej Lige majstrov. Ďalšie štyri tituly získal v Bundeslige a trikrát vyhral aj Nemecký pohár. Ligový titul vybojoval taktiež s Hamburgerom SV. Časť kariéry strávil v americkom New York Cosmos, kde bol jeho spoluhráč aj legendárny Brazílčan Pelé. Ako tréner mal okrem titulu majstra sveta (1990) i nemecký ligový titul s Bayernom a francúzsky s Olympique Marseille. Beckenbauer bol tiež viceprezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) i šéf organizačného výboru MS 2006 v Nemecku.