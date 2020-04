Na štadióne Brightonu zriadia odberné miesto pre testy na koronavírus

Londýn 19. apríla (TASR) - Na štadióne anglického futbalového klubu Brighton & Hove Albion zriadia odberné miesto pre testy na koronavírus. Uviedlo to vedenie účastníka Premier League. V Brightone pristúpili k rovnakému kroku ako v Tottenhame Hotspur.



Testy zveria 50 pracovníkom Národnej zdravotníckej služby (NHS), ich výsledky budú známe do 48 hodín. Podľa slov šéfa predstavenstva Brightonu Paula Barbera by denne mali vykonať 1000 testov. Informovala o tom agentúra SID.