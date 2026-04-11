Na štadióne v Bazileji vypukol požiar, ligový duel s Thunom odložili
Autor TASR
Bazilej 11. apríla (TASR) - Požiar na štadióne St. Jakob-Park vo švajčiarskom Bazileji spôsobil odklad víkendového stretnutia tamojšej najvyššej futbalovej súťaže medzi FC Bazilej 1893 a FC Thun. Oheň úplne zničil šatňu domáceho tímu.
Ako uviedlo vedenie domáceho klubu vo svojom oficiálnom stanovisku, medzi poškodenými vecami boli okrem iného kopačky hráčov, všetky zápasové a náhradné dresy, ako aj technické a zdravotné vybavenie, ktoré je nevyhnutné k organizácii zápasu. Oheň zasiahol aj ďalšie miestnosti. Podľa agentúry DPA zatiaľ nie je jasná príčina vzniku požiaru v suteréne.
Vedenie súťaže schválilo žiadosť Bazileja o odloženie zápasu v dôsledku zásahu vyššej moci. St. Jakob-Park je najväčší futbalový štadión vo Švajčiarsku s kapacitou takmer 39-tisíc miest.
