Sobota 11. apríl 2026
Na štadióne v Bazileji vypukol požiar, ligový duel s Thunom odložili

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Oheň úplne zničil šatňu domáceho tímu.

Autor TASR
Bazilej 11. apríla (TASR) - Požiar na štadióne St. Jakob-Park vo švajčiarskom Bazileji spôsobil odklad víkendového stretnutia tamojšej najvyššej futbalovej súťaže medzi FC Bazilej 1893 a FC Thun. Oheň úplne zničil šatňu domáceho tímu.

Ako uviedlo vedenie domáceho klubu vo svojom oficiálnom stanovisku, medzi poškodenými vecami boli okrem iného kopačky hráčov, všetky zápasové a náhradné dresy, ako aj technické a zdravotné vybavenie, ktoré je nevyhnutné k organizácii zápasu. Oheň zasiahol aj ďalšie miestnosti. Podľa agentúry DPA zatiaľ nie je jasná príčina vzniku požiaru v suteréne.

Vedenie súťaže schválilo žiadosť Bazileja o odloženie zápasu v dôsledku zásahu vyššej moci. St. Jakob-Park je najväčší futbalový štadión vo Švajčiarsku s kapacitou takmer 39-tisíc miest.
HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa