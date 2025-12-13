< sekcia Šport
Na štadióne v Kalkate vypukol po Messiho návšteve chaos
Kalkata bola prvou zastávkou tzv. GOAT Tour.
Autor TASR
Kalkata 13. decembra (TASR) - Na Salt Lake Stadium v indickej Kalkate vypukol po návšteve argentínskeho futbalistu Lionela Messiho chaos. Tisíce fanúšikov na hviezdneho hráča ledva dovideli a v hneve začali ničiť všetko vo svojom okolí.
Kalkata bola prvou zastávkou tzv. GOAT Tour. V hlavnom meste indického štátu Západné Bengálsko najprv odhalili Messiho 21 metrov vysokú sochu a potom sa očakával program vrátane krátkeho exhibičného zápasu. Čerstvý víťaz zámorskej MLS sa však zdržal na trávniku len niekoľko minút v sprievode ochrankárov, politikov a vysokopostavených osôb, v dôsledku čoho ho fanúšikovia z tribún takmer nevideli. „Pre mňa bolo vidieť Messiho potešením, snom. Ale premeškal som príležitosť pozrieť sa naňho kvôli zlej organizácii na štadióne,“ uviedol 37-ročný podnikateľ Nabin Chatterjee.
Futbaloví priaznivci začali po Messiho odchode hádzať na ihrisko fľaše či ničiť sedadlá. Stovky z nich vybehli na trávnik, kde zhadzovali transparenty a rozkladacie stánky. Ajay Shah, ďalší z fanúšikov, povedal, že lístok na podujatie ho stál mesačný plat: „Zaplatil som 5000 rupií (približne 47 eur) za lístok a prišiel som sa so synom pozrieť na Messiho, nie politikov. Polícia a vojenský personál si s ním robili selfie a na vine sú organizátori.“
K nevydarenej organizácii sa neskôr vyjadrila aj hlavná ministerka Západneho Bengálska Mamata Banerjeeová. „Úprimne sa ospravedlňujem Lionelovi Messimu, ako aj všetkým milovníkom športu a jeho fanúšikom za túto nešťastnú udalosť,“ povedala podľa AFP. Messi sa v rámci turné po štyroch indických mestách najbližšie predstaví v Hajdarábáde, nasledovať budú Bombaj a Naí Dillí.
