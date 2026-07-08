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Na štadióne Werderu Brémy sa objavili problémy s nosníkmi
Podľa rozhlasovej stanice Radio Bremen sa však na štadióne Weserstadion začala rekonštrukcia.
Autor TASR
Brémy 8. júla (TASR) - Na štadióne nemeckého futbalového klubu Werder Brémy sa objavili problémy s nosnou časťou konštrukcie. Pätnásty tím uplynulej sezóny Bundesligy uviedol, že nepozná príčinu poškodenia.
Podľa rozhlasovej stanice Radio Bremen sa však na štadióne Weserstadion začala rekonštrukcia. To, či prebiehajúce stavebné práce súvisia s poškodením betónových nosníkov, zatiaľ nie je známe. Brémy odohrajú svoj prvý súťažný zápas v novej sezóne 5. septembra proti Lipsku, pripomenula agentúra DPA.
Podľa rozhlasovej stanice Radio Bremen sa však na štadióne Weserstadion začala rekonštrukcia. To, či prebiehajúce stavebné práce súvisia s poškodením betónových nosníkov, zatiaľ nie je známe. Brémy odohrajú svoj prvý súťažný zápas v novej sezóne 5. septembra proti Lipsku, pripomenula agentúra DPA.