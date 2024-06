Na štafetový beh Košice - Bratislava sa prihlásilo vyše 1000 bežcov

Košice 5.júna (TASR) - Viac než tisíc bežcov bude v piatok štartovať na podujatí Volvo Run Slovakia 2024, národnom štafetovom behu z Košíc do Bratislavy. Trasa dlhá 529 kilometrov bude tento rok opäť viesť cez Vysoké Tatry.



Na podujatie sa prihlásilo celkovo 1186 bežcov, ktorí budú tvoriť 89 tímov v troch kategóriách. V prvej z nich budú súťažiť 12-členné tímy, pričom každý člen odbehne štyri etapy v celkovej dĺžke maratónu. V druhej voľnejšej kategórii sa predstavia tímy zložené zo siedmich až šestnástich bežcov a nie je určené ani ich poradie, ani to, koľko etáp majú zabehnúť. Tretiu kategóriu tvoria ženy.



Viaceré obce naprieč Slovenskom chystajú pre súťažiacich i verejnosť občerstvenie a sprievodný program, na vybraných štafetových odovzdávkach tiež bude možné sledovať priebežné výsledky. Organizátori podujatia podporia aj viaceré iniciatívy, napríklad v spolupráci s Nadáciou televízie Markíza deti a ich duševné zdravie.



Súťaž štartuje v piatok 7. júna o 8.00 h na Hlavnej ulici v Košiciach. Na sobotu je naplánovaná medzizastávka s oddychovou zónou v športovom areáli v Tepličke nad Váhom a cieľ bude na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Príchod prvých bežcov do cieľa očakávajú organizátori v nedeľu od 12.00 h.