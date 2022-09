Na štarte 12 Slovákov, Alaphilippe sa môže vyrovnať Saganovi

Nominácia SR na MS v cestnej cyklistike v Austrálii:



juniori: Tomáš Sivok (Team Franco Ballerini), Samuel Novák (Borgo Molino Rinascita Friuli), Martin Jurík (Adria Mobil Cycling)



ženy U23: Nora Jenčučová (BePink)



muži U23: Martin Svrček (Quick-Step Alpha Vinyl), Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica), Pavol Rovder (Dukla Banská Bystrica), Samuel Tuka (Dukla Banská Bystrica)



muži elite: Peter Sagan (TotalEnergies), Matúš Štoček (ATT Investments), Marek Čanecký (BRS Kaktus Bike), Juraj Sagan (TotalEnergies)



program MS (časy sú v SELČ):



nedeľa 18. septembra: 1.35 h: časovka žien na 34,2 km, 5.30 h: časovka mužov na 34,2 km



pondelok 19. septembra: 5.20 h časovka mužov do 23 rokov na 28,8 km



utorok 20. septembra: 1.30 h: časovka junioriek na 14,1 km, 5.20 h: časovka juniorov na 28,8 km



streda 21. septembra: 6.20 h: miešaná súťaž na 28,2 km



piatok 23. septembra: 0.30 h: preteky juniorov na 135,6 km, 5.00 h: preteky mužov do 23 rokov na 169,8 km



sobota 24. septembra: 0.00 h: preteky junioriek na 67,2 km, 3.55 h: preteky žien na 164,3 km



nedeľa 25. septembra: 2.00 h: preteky mužov elite na 266,9 km



Wollongong 16. septembra (TASR) - Dvanásť slovenských cyklistov sa od 18. do 25. septembra predstaví na MS v austrálskom Wollongongu, medzi nimi nebude chýbať ani trojnásobný majster sveta Peter Sagan. Na jeho rekord z rokov 2015 až 2017 môže ako druhý v histórii nadviazať Francúz Julian Alaphilippe, ktorý vyhral dve predošlé edície. Ani jeden z nich však necestoval do Austrálie v ideálnej forme a v pretekoch s hromadným štartom kategórie elite je preto viacero favoritov.Tridsaťdvaročný Sagan zaznamenal v prebiehajúcej sezóne dve víťazstvá. Prvé dosiahol 14. júna v 3. etape na Okolo Švajčiarska a druhé o dvanásť dní neskôr na slovenskom šampionáte. Následne štartoval na Tour de France, kde obsadil dvakrát štvrté a dvakrát piate miesto. Koncom augusta si spríjemnil prípravu štartom na e-bikoch na MS v horskej cyklistike a následne sa presunul do zámoria. V Kanada sa predstavil na Grand Prix Quebecu a Montrealu, no ani jedny preteky nedokončil a v oboch prípadoch odstúpil ďaleko pred cieľom. Účinkovanie v Kanade mu však pokazili žalúdočné problémy." napísal Sagan na sociálnych sieťach.V Austrálii čaká na cyklistov v kategórii elite (25. septembra od 2.00 SEČ) najprv približne 60 km dlhý nájazd so stúpaním na Mt. Keita (7,5 km, 5,7%) a následne dvanásť 17-kilometrových okruhov, počas ktorých musia zdolať krátke, ale ostré stúpanie Mt. Pleasant (1,1 km, 8,8%) s maximom až okolo 14 percent. Tesne pred finišom je ešte krátky kopček. Trať meria dokopy 267 km a cyklisti na nej musia zvládnuť približne 4000 výškových metrov. Mala by vyhovovať najmä silným klasikárom, vrchárom, no možno aj odolným šprintérom z krajín, ktoré budú mať najpočetnejšie zastúpenie v pelotóne. Sagan bude mať k sebe podľa predbežnej nominácie brata Juraja (obaja TotalEnergies), Matúša Štočeka (ATT Investments) a Mareka Čaneckého (BRS Kaktus Bike). Všetci traja sú momentálne na domácich pretekoch Okolo Slovenska. "citoval Sagana portál VeloNews.V ideálnej forme nejde na šampionát ani dvojnásobný obhajca titulu, dokonca bolo dlho nejasné, či sa na ňom vôbec zúčastní. Alaphilippea v prebiehajúcej sezóne sprevádza smola. V marci spadol na Strade Bianche, následne ho zastavila choroba a v apríli si zlomil kľúčnu kosť, dve rebrá a utrpel i zranenie pľúc po páde na Liége-Bastogne-Liége. Prišiel preto o štart na Tour de France. Na konci augusta navyše znova spadol v 11. etape Vuelty a pre zranenie ramena musel odstúpiť. Dal sa však do poriadku a so silným francúzskym tímom sa pokúsi vyrovnať Saganov rekord a vyhrať tri tituly za sebou.Osem pretekárov budú mať na štarte hlavných pretekov aj Belgičania, Slovinci, Holanďania, Španieli, Dáni, Briti, Taliani, Kolumbijčania a domáca Austrália. Po šesť miesteniek si vyjazdili napríklad Nórsko, Nemecko, Švajčiarsko, Poľsko, Česko, no i Eritrea hlavne vďaka výkonom Biniama Girmaya. Okruh favoritov je široký, no medzi najväčších patria Wout van Aert či Remco Evenepoel z Belgicka, Holanďan Mathieu van der Poel, domáci Michael Matthews či Tadej Pogačar. Dvadsaťtriročný Slovinec sa naladil na preteky triumfom na GP Montrealu, kde v špurte zdolal Van Aerta.povedal Pogačar.Okrem hlavného ťaháku MS sa bude bojovať o ďalších desať titulov. Pútať pozornosť bude hneď úvodný deň, keď sa uskutočnia časovky mužov a žien na 34,2 km. V talianskom drese bude bojovať o tretí titul za sebou Filippo Ganna, konkurenciu mu budú robiť Evenepoel, Francúz Remi Cavagna, Švajčiar Stefan Küng či Brit Ethan Hayter. Trať sa skladá z dvoch okruhov s krátkym stúpaním na Dumfries Avenue (0,7 km, 6,7%). V ďalších dňoch nasledujú časovky mužov do 23 rokov, juniorov, junioriek a mix a od 23. do 25. septembra sú na programe preteky s hromadným štartom. Medzi ženami sú najväčšie favoritky Holanďanky. Líderka WorldTour Annemiek van Vleutenová by sa mala deliť o post jednotky s trojnásobnou šampiónkou a vlaňajšou vicemajsterkou Marianne Vosovou a Demi Volleringovou. Ellen van Dijková bude obhajovať titul v časovke. Talianky povedú v cestných pretekoch obhajkyňa titulu Elisa Balsamová a Elisa Longová Borghiniová, na popredné umiestnenie si brúsia zuby aj Dánka Cecilie Uttrupová Ludwigová, Mavi Garciová zo Španielska, Belgičanka Lotte Kopecká či Poľka Katarzyna Niewiadomá. Slovenky nemajú v tejto kategórii zastúpenie.Ženy spod Tatier bude v Austrálii zastupovať iba Nora Jenčučová v kategórii do 23 rokov, ktorá sa ako jediná z výpravy predstaví aj v časovke. Slovensko bude mať zastúpenie aj medzi juniormi, kde nastúpia Tomáš Sivok, Samuel Novák a Martin Jurík, v kategórii do 23 rokov sa predstaví jediný slovenský zástupca vo World tímoch Martin Svrček (Quick-Step Alpha Vinyl) spolu s Lukášom Kubišom, Pavlom Rovderom a Samuelom Tukom (všetci Dukla Banská Bystrica).