V Ruke sa začne 45. ročník Svetového pohára v skokoch na lyžiach

Kalendár SP v skokoch na lyžiach mužov v sezóne 2023/2024:



24. – 26. novembra 2023 – Ruka, Fínsko



1. – 3. decembra 2023 – Lillehammer, Nórsko



8. – 10. decembra 2023 – Klingenthal, Nemecko



14. – 17. decembra 2023 – Engelberg, Švajčiarsko



28. – 29. december 2023 – Oberstdorf, Nemecko – Turné štyroch mostíkov



31. decembra – 1. januára 2024 – Garmisch-Partenkirchen, Nemecko – Turné štyroch mostíkov



2. – 3. januára 2024 – Innsbruck, Rakúsko – Turné štyroch mostíkov



5. – 6. januára 2024 – Bischofshofen, Rakúsko – Turné štyroch mostíkov



12. – 14. januára 2024 – Wisla, Poľsko



16. – 17. januára 2024 – Szczyrk, Poľsko



19. – 21. januára 2024 – Zakopané, Poľsko



2. – 4. februára 2024 – Willingen, Nemecko



10. – 11. február 2024 – Lake Placid, USA



16. – 18. februára 2024 – Sapporo, Japonsko



22. – 25. februára 2024 – Oberstdorf, Nemecko



29. februára – 3. marca 2024 – Lahti, Fínsko



8. – 10. marca 2024 – Oslo, Nórsko



8. – 17. marca 2024 – Holmenkollen, Nórsko



12. – 13. marca 2024 – Trondheim, Nórsko



15. – 17. marca 2024 – Vikersund, Nórsko



21. – 24. marca 2024 – Planica, Slovinsko









Ruka 24. novembra (TASR) - Pretekmi vo fínskej Ruke sa cez víkend začne 45. ročník Svetového pohára v skokoch na lyžiach. K favoritom mužskej časti bude patriť vlaňajší víťaz Veľkého glóbusu Nór Halvor Egner Granerud, no na prvenstvo môžu pomýšľať aj ďalší. V štartovom poli nebude chýbať ani 42-ročný Švajčiar Simon Ammann, ktorého čaká už 26. sezóna.Granerud sa stal v sezóne 2022/2023 druhýkrát v kariére celkovým víťazom SP, keď si zopakoval triumf z roku 2021. Stal sa zároveň prvým Nórom, ktorý triumfoval dvakrát. Úspešnú sezónu potvrdil aj víťazstvom na prestížnom Turné štyroch mostíkov a pripísal si celkovo 12 víťazstiev. Rekord drží s 15 prvenstvami Slovinec Peter Prevc zo sezóny 2015/2016. Aj to ho predurčuje do pozície najväčšieho favorita sezóny, no na prvenstvo pomýšľajú aj Poliak Dawid Kubacki, Slovinec Anže Lanišek, či olympijský víťaz z Pekingu Rjoju Kobajaši.Vo fínskej Ruke sa bude tradične skákať na mostíku Rukatunturi, na ktorom sa síce v roku 2015 pre vietor a dážď neuskutočnilo ani jedno kolo, no odvtedy však organizátori nainštalovali protiveterné siete a po ďalších technických úpravách sa stal dejiskom viacerých dramatických súťaží. Vlani sa pre MS vo futbale skákalo už v dopoludňajších hodinách a Anže Lanišek najskôr vytvoril nový rekord mostíka (149 m), ktorý Halvor Egner Granerud následne posunul na magickú hranicu 150 metrov.Do vlaňajšej sezóny mala najlepšia šestica z Pohára národov istých šesť štartovných miest, ku ktorým ešte mohla pridať po jednom reprezentantovi za umiestnenie v elitnej trojici danej periódy Kontinentálneho pohára. Z tímu usporiadateľskej krajiny ešte mohlo pribudnúť ďalších 6 skokanov, takže sa v domácom prostredí mohlo predstaviť až 13 reprezentantov. Od sezóny 2023/2024 nastala v tomto smere zmena a popri 5+1 skokanoch (namiesto pôvodných 6+1) má usporiadateľ možnosť pridať iba štyroch (predtým 6) a tak je nové maximum 10 skokanov. FIS si od tejto zmeny sľubuje viac šancí na body a zisk dobrých umiestnení aj pre pretekárov zo skokansky menších štátov. Kritici tohto kroku upozorňujú, že môže dôjsť k zníženiu úrovne podujatí SP a aj k "preliatiu" kvalitných skokanov do Kontinentálneho pohára a FIS Cupu, čím sa zvýši konkurencia pre slabšie krajiny.Do úvodného víkendu sezóny sa prihlásilo 58 skokanov, pričom fínska národná skupina bude nasadená iba v sobotnej kvalifikácii a tak by sa v nedeľu malo predstaviť zredukované pole s 54 účastníkmi. Zo zvučnejších mien sa preto nepredstaví napríklad Nemec Constantin Schmid, ktorý bude chýbať prvýkrát od februára 2019.