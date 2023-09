Na štarte jubilejného 100. ročníka maratónu mieru bude elita z Afriky

Vizitky top favoritov 100. ročníka MMM:



muži:



Kebede Tulu (Etiópia, 1996), os. rekord: 2:05:19 h (Sevilla, 2023)



Philemon Rono (Keňa, 1991), OR: 2:05:00 (Toronto, 2019)



Afewerki Berhane (Eritrea, 1996), OR: 2:05:22 (Amsterdam, 2021)



Reuben Kiprop Kerio (Keňa, 1994), OR: 2:07:00 (Eindhoven, 2019)



Aychew Bantie (Etiópia, 1995), OR: 2:06:23 (Praha, 2019)



Lawrence Kimaiyo (Keňa, 1990), OR: 2:07:01 (Košice, 2012)



Kennedy Kiprop Cheboror (Keňa, 1990), OR: 2:06:59 (Deagu, 2019)



Berhane Tesfay (Eritrea, 1987), OR: 2:08:10 (Mníchov, 2022)



Masresha Bere (Etiópia, 1998), OR: 2:06:44 (Hamburg, 2022)



Alex Kamau (Keňa, 1995) - debut



ženy:



Adawork Abertová (Etiópia, 1996), OR: 2:23:39 (Sevilla, 2022)



Ayantu Kumela Tadesseová (Etiópia, 1996), OR: 2:24:29 (Košice, 2022)



Margaret Agaiová (Keňa, 1988), OR: 2:23:28 (Tägu, 2013)



Medhin Gebreslassieová (Etiópia, 1999), 0R: 2:30:12 (Šen-čen, 2019)



Maeregu Hayelomová (Etiópia, 1999), OR: 2:24:42 (Košice, 2021)



Jackline Cheronová (Keňa, 1998), OR: 2:30:21 (Enschede, 2023)



Birtukan Workinehová (Etiópia, 1999), OR: 1:11:48 (polmaratón Bukurešť, 2022)

Košice 26. septembra (TASR) - Na jubilejnom 100. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) sa predstaví aj viacero elitných vytrvalcov, ktorých osobné maximá naznačujú možný útok na traťový rekord. Podľa riaditeľa MMM sa v nedeľu 1. októbra postavia na štart viacerí bežci s "osobákmi," aké košický maratón doteraz nemal. Pokorenie traťového rekordu 2:07:01 h z roku 2012 však nie je hlavný zámer organizátorov, ktorí sú hrdí aj na veľký záujem širokej verejnosti a tiež zaujímavých osobností z verejného života.Popri dávnejšie avizovaných osobnostiach ako olympijskí víťazi Matej Tóth a Anastasia Kuzminová, biatlonistky Paulína a Ivona Fialkové či zlatý poľský olympionik v chôdzi Robert Korzeniowski bude na štarte aj bývalý slovenský futbalista Roland Móder, ktorý pôsobí ako asistent trénera v FC Košice. "," prezradil Móder.Na kráľovskú disciplínu si premiérovo trúfal aj hokejový majster sveta Ladislav Nagy, no po mesiacoch prípravy si nešťastne zranil koleno počas hry s deťmi. O prvenstvo na maratónskej trati sa s najväčšou pravdepodobnosťou opäť popasujú africkí favoriti. S najlepším osobným rekordom príde do Košíc Keňan Philemon Rono, ktorý dosiahol pred štyrmi rokmi v Toronte čas 2:05:00. Čerstvejším je však zápis 2:05:19 z maratónu v Seville, ktorý v vo februári 2023 dosiahol Kebede Tulu z Etiópie. "," poznamenal Koniar, ktorý očakáva v košických uliciach približne 80-tisíc divákov.Rozpočet MMM je pre jubilejný ročník podobný ako v roku 2022, k jeho navýšeniu došlo v časti pre elitných bežcov. Súčasťou maratónu aj pomaratónu bude aj skupina vodičov, tzv. pacemeakrov, ktorí povedú ostatných bežcov do cieľa v stanovenom čase. Vodiči pôjdu v maratóne na časy 4:30 h, 4:15, 4:00, 3:45, 3:30, 3:15 a aj na 3:00. "," priznala koordinátorka vodičov Miroslava Francová.K MMM neodmysliteľne patrí aj kultúrny program, o ktorý sa aj tentoraz postará viacero hudobných interpretov. Jedným z nich bude aj spevák Štefan Štec, ktorý bude súčasť sobotňajšieho otváracieho ceremoniálu. "."