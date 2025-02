VIDEO: Na Štiavničkách triumfovali Mahučichová a U Sang-hjok

Banskobystrická latka (31. ročník) - výsledky:



muži: 1. U Sang-hjok (Kór. rep.) 228, 2. Luis Enrique Zayas (Kuba) 225, 3. Manuel Lando (Tal.), 4. Yair Portillo a Erik Portillo (obaja Mex.), 6. Brian Raats (JAR), 7. Donald Thomas (Bah.) všetci 221, 8. Roberto Vilches (Mex.), 9. Vadym Kravčuk (Ukr.), Naoto Tobe (Jap.) a Edgar Rivera (Mex.) všetci po 216,... 12. Robert RUFFÍNI (SR) 211







ženy: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 201 cm - svetový výkon roka, 2. Eleanor Pattersonová (Austr.) 199, 3. Angelina Topičová (Srb.) 196, 4. Lilianna Bátoriová (Maď.), 5. Morgan Lakeová (V. Brit.) obe 193, 6. Lamara Distinová (Jam.) 190, 7. Idea Pieroniová (Tal.), 8. Paulina Borysová (Poľ.), 9. Soléne Gicquelová (Fr.), 10. Britt Weermanová (Hol.) všetky 185

Banská Bystrica 18. februára (TASR) - Víťazmi 31. ročníka Banskobystrickej latky (BBL) sa v utorok stali ukrajinská výškarka Jaroslava Mahučichová vo svetovom výkone roka 201 cm a U Sang-hjok z Kórejskej republiky výkonom 228 cm. Mahučichová uspela na špecializovanom atletickom mítingu so strieborným štatútom opäť po dvoch rokoch a celkovo štvrtýkrát v histórii, U Sang-hjok obhájil prvenstvo spred roka a v hale na Štiavničkách triumfoval tretíkrát v kariére.Slovenský reprezentant Robert Ruffíni obsadil 12. priečku výkonom sezóny 211 cm. Následne trikrát neúspešne atakoval 216 a nepodarilo sa mu tak o centimeter zlepšiť osobák, ktorý si vytvoril pred rokom práve na Štiavničkách.U Sang-hjok prešiel súťažou hladko, krížik si zapísal až ako istý víťaz. Na prvý pokus prekonal 216, 221, 225 i 228 a následne sa vrhol na svetový výkon roka 232, no trikrát neuspel. Druhý skončil Kubánec Luis Enrique Zayas, víťaz podujatia z roku 2020 predviedol výkon 225. Tretie miesto si pripísal Talian Manuel Lando za 221. "Banskú Bystricu milujem, neverím, že som tu zvíťazil tretíkrát. Ešte na 228 som sa cítil v dobrej kondícii, no na 232 už prišla únava," povedal prítomným novinárom kórejský atlét.Ruffíni sa predstavil na Latke druhýkrát. Na prvý pokus skočil 201 i 206, 211 dal na druhý pokus. "," prezradil syn a zverenec slovenského rekordéra vo výške.Róbert Ruffíni starší verí, že jeho zverenec je na správnej ceste, aby raz pokoril aj jeho osobné maximum 234 cm. "."Veľkej podpory od zaplnenej haly sa dočkal 40-ročný Bahamčan Donald Thomas, ktorý tento rok končí s profesionálnou kariérou a v Banskej Bystrici štartoval jubilejný desiatykrát. Majster sveta z Ósaky ešte z roku 2007 sa rozlúčil viac ako dôstojne 7. miestom a výkonom 221 cm, čo je nový halový svetový rekord v kategórii veteránov. "," vyhlásil Thomas.Svetová rekordérka a úradujúca olympijská šampiónka z Paríža neprešla súťažou bez komplikácií. Na výške 193 dvakrát neuspela a jedna zhodená latka ju delila od toho, aby neskončila ani v prvej trojke. Odložený pokus na 195 však zvládla a potom už nezaváhala, až kým nezostala v súťaži osamotená. Výkon cez dva metre mohli diváci na Štiavničkách vidieť opäť po štyroch rokoch, v roku 2021 práve Mahučichová stanovila rekord mítingu 206. V počte prvenstiev sa Ukrajinka vyrovnala Chorvátke Blanke Vlašičovej, obe sa delia so štyrmi víťazstvami o pozíciu historicky najúspešnejších výškarok podujatia.Mahučichová po víťaznej výške ešte trikrát skúsila 204 cm, no neuspela. "," povedala prítomným novinárom stále iba 23-ročná osobnosť svetovej atletiky.Súťaž so strieborným štatútom, ktorý je najvyšší možný pre míting s jednou disciplínou, mala vysokú kvalitu. Pôvodnú hranicu tohtoročného maxima prekonala o centimeter aj druhá Austrálčanka Eleanor Pattersonová. Bronzová z Paríža a víťazka z Banskej Bystrice z roku 2022 mala čistý zápis až po 199, na tejto výške hneď na prvýkrát zlepšila sezónne maximum. Latku neprekonala až na úrovni 201. "," vyjadrila spokojnosť Pattersonová.Na tretej priečke skončila obhajkyňa titulu Srbka Angelina Topičová výkonom 196. Štvrtým miestom zaujala iba 17-ročná Maďarka Lilianna Bátoriová. Prekonala latku vo výške 193 cm a zlepšila národný juniorský rekord.