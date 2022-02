Na Štrbskom plese štartuje zimná edícia Olympijského festivalu

Štrbské pleso 10. februára (TASR) - Po letnej premiére v Šamoríne odštartuje na Štrbskom plese zimná edícia Olympijského festivalu, na ktorom bude v rámci zbližovania olympijského a paralympijského športu rovnako ako v lete participovať aj Slovenský paralympijský výbor (SPV). SPV a SOŠV pripravili spoločný projekt účasti slovenských športovcov na ZOH a ZPH pod názvom "Misia Peking 2022" a festival je jeho súčasťou.



Uskutoční sa v Areáli zimných športov od 10. do 13. februára. Areál ožije športom, zábavou a fandením slovenským športovcom v Pekingu. Organizátori pripravili športové a kultúrne mestečko plné aktivít pre deti i dospelých. Súčasťou športového mestečka bude korčuľovanie a ľadová plocha Slovenského paralympijského výboru. Návštevníci si tiež budú môcť vyskúšať zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, biatlon, freeride a freestyle lyžovanie, snoubording, skialpinizmus, lezenie na ľadovej lezeckej stene, ale aj netradičný snežný volejbal. Na športoviskách budú na deti dozerať skúsení inštruktori a bývalí športovci.



Jedným z nosných bodov programu SPV budú parahokejisti, ktorí po prvýkrát postúpili na zimnú paralympiádu a predstavia sa divákom s ukážkou svojho športu na ľadovej ploche. Zároveň sa tu uskutoční aj uvedenie do života publikácie "Škola parahokeja – hokej sa dá hrať aj bez nôh" a maskota Slovenského paralympijského tímu (SPT) Peking 2022.



Autorom metodickej publikácie je Martin Šóš a kolektív. Po boccii ide o druhú odbornú publikáciu v krátkom slede, ktorá uzrela svetlo sveta z iniciatívy SPV. Kniha je rozdelená do viacerých kapitol a jej hlavným poslaním je pritiahnuť k parahokeju ďalších adeptov a poskytnúť im základný návod na športovú prípravu v tomto náročnom paralympijskom športe. Dlhoročný fyzioterapeut slovenskej reprezentácie Martin Šóš zhrnul spolu s kolektívom autorov svoje bohaté poznatky a skúsenosti do prvých štyroch kapitol, ktoré majú názvy Stručný úvod do parahokeja, Šlabikár parahokeja, Stredná škola parahokeja a Vysoká škola parahokeja. Práve z nich sa čitatelia dozvedia všetko podstatné nielen o fyzickej príprave, ale aj z oblasti psychológie, správnej výživy, rehabilitácie či o výstroji. Piata kapitola Svetový a slovenský parahokej, ktorej autorom je Roman Végh, mapuje úspešný príbeh tohto športu na Slovensku, od jeho pionierskych začiatkov až po účasť v A kategórii MS 2021. Kniha je bohato ilustrovaná fotografiami, nechýbajú ani tabuľky a grafy.



Maskot SPT Peking 2022 sa už tradične zrodil z výtvarnej súťaže "Mesiac detskej tvorby." Komisia napokon vybrala ako víťazný návrh Karolíny Freimanovej, žiačky IV. triedy na Základnej škole s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici. Na XIII. ZPH teda pocestujú slovenskí paralympionici v sprievode pandy, ktorá dostala meno Peki, podľa skratky názvu dejiska hier. Víťazný námet opäť prekreslil do podoby maskota (základného a troch športov, v ktorých sa predstavia Slováci) výtvarník Miroslav Regítko, dlhoročný spolupracovník SPV, ktorý už pripravil maskotov aj pre predošlé tri paralympiády.



Peki je v poradí už desiatym maskotom SPT od roku 2004. Pred hrami v Aténach uviedli do života tigríka Tigiho. Nasledovali vtáčik Fubi (ZPH Turín 2006), dráčik Drago (PH Peking 2008), sobík Bobo (ZPH Vancouver 2010), kocúr Tomi (PH Londýn 2012), vločka Snežko (ZPH Soči 2014) papagáj Parádko (PH Rio 2016), lišiak Tom (ZPH Pjongčang 2018) a zajko Toki (PH Tokio 2020). TASR informoval SPV v tlačovej správe.