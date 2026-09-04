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Na súpiske Slovana na ligovú fázu je aj Sa. Camara, vypadol Kianga
Účastníci hlavnej fázy LM museli svoje súpisky nahlásiť najneskôr do 2. septembra do 23:59.
Autor TASR
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Bratislava 4. septembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potvrdila súpisky účastníkov ligovej fázy Ligy majstrov UEFA 2026/2027. Medzi 36 klubmi je aj slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava, na jeho menoslove hráčov je už aj najnovšia posila Sahmkou Camara.
Účastníci hlavnej fázy LM museli svoje súpisky nahlásiť najneskôr do 2. septembra do 23:59. V rámci ligovej fázy môže Slovan na túto súpisku pred každým hracím dňom dopísať len hráčov z tzv. B-listu, teda hráčov narodených po 1. januári 2005 a ktorí v klube strávili najmenej dva roky. Na A-liste už klub nemôže v rámci ligovej fázy realizovať dodatočné zmeny, s výnimkou špecifických situácií pri brankároch, alebo dlhodobom zranení hráča. Až v prípade postupu z ligovej fázy do jarnej play off môžu kluby zaregistrovať troch nových hráčov a to najneskôr do 4. februára 2027.
Po dopísaní najnovšej akvizície „belasých“ vypadol zo súpisky útočník Manasse Kianga. Informoval o tom oficiálny web Slovana skslovan.com.
Účastníci hlavnej fázy LM museli svoje súpisky nahlásiť najneskôr do 2. septembra do 23:59. V rámci ligovej fázy môže Slovan na túto súpisku pred každým hracím dňom dopísať len hráčov z tzv. B-listu, teda hráčov narodených po 1. januári 2005 a ktorí v klube strávili najmenej dva roky. Na A-liste už klub nemôže v rámci ligovej fázy realizovať dodatočné zmeny, s výnimkou špecifických situácií pri brankároch, alebo dlhodobom zranení hráča. Až v prípade postupu z ligovej fázy do jarnej play off môžu kluby zaregistrovať troch nových hráčov a to najneskôr do 4. februára 2027.
Po dopísaní najnovšej akvizície „belasých“ vypadol zo súpisky útočník Manasse Kianga. Informoval o tom oficiálny web Slovana skslovan.com.
Súpiska Slovana na ligovú fázu LM (A-list):
Brankári: Matúš Macík, Aleksandar Popovič, Dominik Takáč
Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sahmkou Camara, Sandro Cruz, Samuel Kozlovský, Svetozar Markovič, Kevin Wimmer
Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Cristian Martínez, Daiki Matsuoka, Alen Mustafič, Peter Pokorný
Útočníci: Suleiman Camara, Roman Čerepkai, Andraž Šporar, Alasana Yirajang
*z B-listu môžu byť dopísaní naši mladí hráči, narodení po 1. januári 2005 (Nino Marcelli, Alexej Maroš, Leo Hofstädter, Matúš Tomáško, Dávid Balog či Robert Tománek)
Brankári: Matúš Macík, Aleksandar Popovič, Dominik Takáč
Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sahmkou Camara, Sandro Cruz, Samuel Kozlovský, Svetozar Markovič, Kevin Wimmer
Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Cristian Martínez, Daiki Matsuoka, Alen Mustafič, Peter Pokorný
Útočníci: Suleiman Camara, Roman Čerepkai, Andraž Šporar, Alasana Yirajang
*z B-listu môžu byť dopísaní naši mladí hráči, narodení po 1. januári 2005 (Nino Marcelli, Alexej Maroš, Leo Hofstädter, Matúš Tomáško, Dávid Balog či Robert Tománek)