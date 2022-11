Na súpiske United opäť chýbal Ronaldo, v Brightone vyvolal rozruch VAR

Londýn 14. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v nedeľu na pôde Fulhamu 2:1 a ukončili tak jesennú časť ligovej sezóny na piatom mieste. Slovenskí brankári Martin Dúbravka a Marek Rodák boli na lavičke náhradníkov.



Do prvej veľkej príležitosti sa dostali domáci, no s pokusom Carlosa Viniciusa si poradil brankár David de Gea. V 14. minúte strelil prvý gól v drese United dánsky stredopoliar Christian Eriksen. Krížnu prihrávku k pravej žrdi mu poslal Bruno Fernandes, ktorý oklamal obranu súpera šprintom do pokutového územia, kde si vypýtal loptu od Anthonyho Martiala. Eriksen mohol zvýšiť ešte pred polčasom, z prvej však mieril tesne vedľa.



De Gea dokázal po prestávke zastaviť hlavičku Tima Reama a postavil sa do cesty aj strele Daniela Jamesa z bezprostrednej blízkosti. Gólu však nezabránil. Na konečných 2:1 upravil Alejandro Garnacho, keď v nadstavenom čase prešprintoval obranu a Eriksonovu prihrávku do behu poslal do siete. Na súpiske nefiguroval v druhom zápase po sebe Cristiano Ronaldo. Hviezdneho útočníka trápi podľa tímu zranenie, no samotný Portugalčan označil správanie United za zradu a vyjadril sa kriticky aj na adresu trénera Erika ten Haga.



"Myslím, že ideme správnym smerom a máme na čom stavať. Zmenilo sa nastavenie, prístup a mentalita tímu. A to je dobré. Dnešok je podľa mňa dôkaz, triumf sme zachránili v posledných sekundách," uviedol Ten Hag pre AP k zápasu i jesennej časti sezóny, ktorá bola preňho prvá na lavičke United. Tím stráca na štvrtý Tottenham tri body a má jeden duel k dobru.



"Je veľmi náročné to vstrebať. Dvakrát za sebou inkasujeme v závere, prišli sme o body aj o dobrý dojem z nášho výkonu," neskrýval sklamanie tréner domácich Marco Silva. Jeho tím mal minulú sobotu na dosah bod na pôde majstrovského Manchestru City, no v nadstavenom čase rozhodol o výhre domácich v pomere 2:1 hviezdny Erling Haaland, keď premenil penaltu. Domácim navyše chýbal v nedeľu útočník Aleksandar Mitrovič pre problémy s chodidlom.



Ku kontroverznej situácii prišlo v dueli medzi Brightonom a Aston Villou (1:2). Spôsobil ju tvrdý zákrok obrancu Lucasa Digneho na Solomona Marcha v pokutovom území, po ktorom nenasledovala penalta. V závere zápasu za stavu 1:2 je nenariadil ani systém VAR. To vystupňovalo frustráciu trénera domácich Roberta de Zerbiho, ktorý už predtým protestoval proti zdržovaniu hry zo strany hostí a videl žltú kartu. "V Premier League hovoríme vždy o fair-play. Dnes som ho nevidel. So zdržovaním hry má niečo urobiť rozhodca, nie ja," okomentoval výkon arbitra taliansky kouč. Jeho tím vstúpil do prestávky, ktorú spôsobili MS v Katare, na siedmom mieste s rovnakým počtom bodov ako ôsma Chelsea. Villa dosiahla v tejto sezóne prvý triumf na pôde súpera a je dvanásta.