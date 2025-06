Na Svetových univerzitných hrách FISU 2025 sa predstaví 63 Slovákov

Zoznam slovenských športovcov na Svetových univerzitných hrách FISU 2025:



ATLETIKA (18+7)



Adam Antalec, skok o žrdi, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Matej Baluch, 400 m prekážok, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Matúš Blšták, trojskok, skok do diaľky, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Hana Burzalová, chôdza 20 km, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Agáta Cellerová, 4×100 m, Univerzita Komenského v Bratislave



Michaela Comová, skok do diaľky, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave



Petrik Dmtr, 400 m prekážok, Katolícka univerzita v Ružomberku



Delia Farajpour, 100 m, 4×100 m, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava



Filip Federič, 100 m, 200 m, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava



Tomáš Grajcarík, 400 m, Paneurópska vysoká škola Bratislava



Lenka Kovačovičová, 200 m, 4×100 m, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre



Monika Marjová, vrh guľou, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Jakub Nemec, 100 m, 200 m, Slovenská technická univerzita v Bratislave



Martina Segečová, 400 m, 4×100 m, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Rebecca Slezáková, 400 m prekážok, 4×100 m, Univerzita Komenského v Bratislave



Viktória Strýčková, 100 m, 200 m, 4×100 m, Paneurópska vysoká škola Bratislava



Natália Váleková, vrh guľou, Karlova univerzita v Prahe



Tereza Čorejová, 100 m prekážok, 4×100 m, Univerzita Komenského v Bratislave



Realizačný tím: Naďa Bendová (trénerka), Roman Comora (tréner), Radoslav Dubovský (tréner), Marek Korba (tréner), Edmund Kováč (tréner), Ján Zmoray (tréner), Jozef Repčík (vedúci tímu)







BEDMINTON (5+0)



Sebastián Kadlec, dvojhra, mix, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne



Olívia Kadlecová, dvojhra, štvorhra, mix, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne



Richard Pavlík, dvojhra, štvorhra, Masarykova univerzita v Brne



Simeon Suchý, dvojhra, štvorhra, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Natália Tomčová, dvojhra, štvorhra, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach







DŽUDO (5+2)



Timur Hrnčiar, do 66 kg, Ekonomická univerzita v Bratislave



Lenka Tománková, do 63 kg, Univerzita Komenského v Bratislave



Martin Turanský, do 100 kg, Univerzita Komenského v Bratislave



Denisa Škultéty, do 70 kg, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Timotej Štefánik, do 90 kg, Univerzita Komenského v Bratislave



Realizačný tím: Matej Poliak (tréner), Jozef Tománek (tréner)







LUKOSTREĽBA (4+1)



Denisa Baránková, olympijský luk, Trnavská univerzita v Trnave



Kristína Drusková, olympijský luk, Žilinská univerzita



Elena Bendíková, olympijský luk, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Daniel Medveczky, olympijský luk, Univerzita Komenského v Bratislave



Realizačný tím: Miroslav Bendík (tréner)







PLÁVANIE (9+3)



Laura Benková, 200 m, 400 m voľný spôsob, štafety 4×100 m voľný spôsob, polohová štafeta mix, The University of New Mexico



Onrej Duša, 50 m, 100 m voľný spôsob, štafeta 4×100 m voľný spôsob, Queens University of Charlotte



Oliver Joseph Gray, 100 m, 200 m motýlik, Arizona State University



Sabína Kupčová, 100 m voľný spôsob, 200 m polohové preteky, štafety 4×100 m voľný spôsob, 4×100 m polohové preteky, Queens University of Charlotte



Phillip William Osadský, 50 m, 100 m, 200 m prsia, polohová štafeta mix, Cornell University



Jakub Poliačik, 100 m, 200 m voľný spôsob, 200 m polohové preteky, štafeta 4×100 m voľný spôsob



Radoslav Polčič, 50 m, 100 m motýlik, 50 m, 100 m voľný spôsob, University of Kentucky



Zora Ripková, 50 m, 100 m motýlik, 50 m, 100 m, 200 m voľný spôsob, štafety 4×100 m voľný spôsob, 4×100 m polohová mix, 4×100 m polohová, Georgia Institute of Technology



Nina Vadovičová, 50 m, 100 m prsia, štafety 4×100 m voľný spôsob, 4×100 m polohové preteky, Texas Christian University



Realizačný tím: Adam Halas (tréner), Karel Procházka (vedúci tímu), David Krmuth (fyzioterapeut)







PLÁŽOVÝ VOLEJBAL (2+1)



Dominik Patrik Jančok, hráč, Ekonomická univerzita v Bratislave



Adrián Petruf, hráč, Univerzita Komenského v Bratislave



Realizačný tím: Ľuboš Nemec (tréner)







STOLNÝ TENIS (5+1)



Jakub Goldír, dvojhra, štvorhra, mix, tímová súťaž, Univerzita Komenského v Bratislave



Natália Grigelová, dvojhra, štvorhra, mix, tímová súťaž, University of Portsmouth



Adriana Illášová, dvojhra, štvorhra, mix, tímová súťaž, Univerzita Komenského v Bratislave



Ema Labošová, dvojhra, štvorhra, mix, tímová súťaž, Univerzita Komenského v Bratislave



Jakub Zelina, dvojhra, štvorhra, mix, ČVUT Praha



Realizačný tím: Barbora Balážová (trénerka)







ŠERM (4+1)



Gaia Cantucci, fleret, Univerzita Sapienza v Ríme



Árpád Fazekas, fleret, Slovenská zdravotnícka univerzita



Leopold-Marc Kuchta, fleret, Univerzita Vrije v Amsterdame



Zoltán Sármány, fleret, STU Bratislava



Realizačný tím: Nagy Jozef (tréner)







ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA (2+1)



Matej Nemčovič, Slovenská technická univerzita v Bratislave



Sára Surmanová, Univerzita Komenského v Bratislave



Realizačný tím: Denys Huzii (tréner)







TAEKWONDO (1+1)



Matej Horváth, 63 kg, Slovenská technická univerzita v Košiciach



Realizačný tím: Peter Zagyi (tréner)







TENIS (4+1)



Martina Marušinová, dvojhra, štvorhra, mix, Univerzita Komenského v Bratislave



Eszter Méri, dvojhra, štvorhra, mix, University of Texas at Austin



Peter Naď, dvojhra, štvorhra, mix, University of Notre Dame



Peter Benjamín Privara, dvojhra, štvorhra, mix, Harvard University



Realizačný tím: Ivan Košec (tréner)







VESLOVANIE (4+1)



Jakub Herhonek, skif, Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe



Anastasia Iakovlev, skif, Univerzita Komenského v Bratislave



Anna Kublová, dvojskif, University of Tulsa



Viktória Zruttová, dvojskif, Boston University



Realizačný tím: Peter Schickhofer (tréner)







VEDENIE VÝPRAVY A PODPORNÝ TÍM:



Vedúca výpravy (Head of Delegation): Mária Andrejkovičová



Zástupkyňa vedúcej výpravy (administratíva): Darina Engler



Lekársky tím: Andrej Kirn (lekár výpravy), Nina Nováková (fyzioterapeut)



Media Attaché: Andrea Zererová



Administratíva: Alena Cepková



Fotograf: Roman Benický



Bratislava 19. júna (TASR) - Slovensko vyšle 63 športovcov na 32. ročník Svetových univerzitných hier FISU, ktoré sa uskutočnia od 16. do 27. júla v nemeckom regióne Rýn-Ruhr. Na najväčšom športovom podujatí univerzitných študentov sa predstaví vyše 8500 študentov zo 150 krajín sveta. Slovenskí reprezentanti sa predstavia v 12 športových odvetviach - atletike, bedmintone, džude, lukostreľbe, plávaní, plážovom volejbale, stolnom tenise, šerme, športovej gymnastike, taekwonde, tenise a veslovaní.Výpravu Slovenska tvoria študenti z trinástich slovenských univerzít. Spolu so 63 športovcami pocestuje do Nemecka aj 26 členov realizačného tímu. Podľa prezidenta Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ) Júliusa Dubovského je univerzitný šport kľúčovou súčasťou športového ekosystému. „,“ uviedol Dubovský v tlačovej správe.Počas 12 súťažných dní sa v šiestich mestách - Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen a Berlín rozhodne o univerzitných medailistoch v 18 športoch - 15 povinných a 3 voliteľné (3×3 basketbal, plážový volejbal, veslovanie). Prvýkrát bude mať letná edícia Svetových univerzitných hier inkluzívny parameter, ktorým bude 3×3 basketbal pre vozíčkarov. Rýn-Ruhr 2025 bude vôbec prvou univerziádou s decentralizovaným modelom organizácie bez centrálnej dediny, s dôrazom na udržateľnosť, mobilitu a integráciu do mestského prostredia. Okrem športových súťaží je súčasťou hier aj kultúrny festival, vzdelávacia FISU konferencia a diskusie o témach ako inklúzia, mentálne zdravie a zelená budúcnosť športu.Vo výprave Slovenského univerzitného tímu figurujú viaceré mená so skúsenosťami z významných medzinárodných podujatí, účastníci univerzitných hier v Čcheng-tu 2023 či olympijských hier. Medzi medailové nádeje patrí lukostrelkyňa Denisa Baránková, bronzová medailistka z ME 2021 v Antalyi a viacnásobná medailistka z európskych šampionátov. Na atletickom ovále má medailové ambície Rebecca Slezáková, bronzová z ME do 20 rokov v behu na 400 m prekážok, skokan o žrdi Adam Antalec, finalista EYOF a ME do 23 rokov, či prekážkarské duo na 400 m Patrik Dömötör a Matej Baluch. Veľkou atletickou posilou je olympionička z Paríža 2024, chodkyňa Hana Burzalová, ktorá už má striebro z univerziády v Čcheng-tu v tímovej chôdzi na 20 km. V plávaní sa o finálové priečky pobijú reprezentanti amerických univerzít: Zora Ripková, Phillip Osadský a Oliver Gray všetci s bohatými skúsenosťami z NCAA šampionátov. V bojových športoch patria k favoritom džudisti Timur Hrnčiar a Lenka Tománková, obaja s výraznými výsledkami z MEJ a medzinárodných turnajov, a medzi najskúsenejšími účastníkmi je aj tenistka Martina Marušinová, ktorá už v minulosti bodovala na univerzitných FISU turnajoch. Prekvapiť môže v bedmintone Sebastián Kadlec, ktorý sa predstaví v dvojhre aj v mixe, či šprintér Filip Federič, ktorý dýcha na krk najlepšiemu slovenskému šprintérovi, trojnásobnému účastníkovi a bronzovému medailistovi z univerziády v Tchaj-peji 2017 Jánovi Volkovi. V premiérovej účasti Slovenska v plážovom volejbale bude slovenské farby hájiť dvojica Dominik Patrik Jančok a Adrián Petruf. Medzi účastníkov s univerziádnou skúsenosťou z čínskeho Čcheng-tu 2023 patria aj stolní tenisti Jakub Zelinka, Ema Labošová a Natália Grigelová, džudista Martin Turanský, šermiarka Gaia Cantucciová a veslár Jakub Herhonek.,“ uviedla Mária Andrejkovičová, vedúca výpravy a generálna sekretárka SAUŠ.Na posledných Svetových univerzitných hrách v čínskom Čcheng-tu v roku 2023 získali slovenskí športovci zlato a striebro zásluhou šprintérky Viktórie Forsterovej a striebro pridal ženský chodecký tím na 20 km v zložení Ema Hačundová, Alžbeta Ragasová, Hana Burzalová. Slovensko má za sebou úspešnú históriu na univerziádach v ére samostatnosti. Od roku 1993 získali slovenskí športovci na letných Svetových univerzitných hrách spolu 54 medailí – z toho 10 zlatých, 18 strieborných a 26 bronzových. K najúspešnejším športovým odvetviam patria atletika, džudo, streľba, karate a plávanie.