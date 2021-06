Na SZĽH zasahuje Kriminálny úrad finančnej správy

Bratislava 24. júna (TASR) - Na Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH) zasahuje Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS). TASR to potvrdil hovorca zväzu Peter Jánošík, upozornila na to televízia Markíza.



„Potvrdzujeme kontrolu zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré sa týka kontroly činností od roku 2017. Vedenie zväzu je plne súčinné v tomto smere a má za to, aby sa všetky podozrenia vyšetrili," povedal Jánošík.



Súčasné vedenie zväzu to podľa jeho slov považuje za súčasť procesu, ktorý začalo s cieľom očistiť hokejové hnutie od podozrení, krívd a falošných obvinení.