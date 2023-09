Na tenisovom PSO budú v hlavnej súťaži minimálne traja Slováci

Bratislava 26. septembra (TASR) - V hlavnej súťaži tenisového Peugeot Slovak Open (9.10. - 15.10.) sa predstavia minimálne traja domáci hráči. Priamo v hlavnej súťaži je Alex Molčan, dvaja Slováci dostanú voľnú kartu a ďalší môžu postúpiť z kvalifikácie. Tohtoročná edícia ja historicky najvyššie dotovaná, jednotkou je obhajca Márton Fucsovics z Maďarska a pozornosť púta aj Rakúšan Dominic Thiem, víťaz grandslamového US Open z roku 2020.



Domáci tenisti majú za sebou nedávny triumf v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom. Skalp domáceho lídra Stefanosa Tsitsipasa získal v Grécku práve Molčan, ktorý je na najväčšom slovenskom challengri štrnásty nasadený hráč. Druhý pod čiarou je Lukáš Klein, ktorý dostane spolu s Norbertom Gombosom voľnú kartu



"Lukáš zatiaľ nie je v hlavnej súťaži, ale počítame s tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa tam dostane po odhláškach. Zatiaľ počítame s jeho účasťou cez voľnú kartu," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii Miloslav Mečíř, prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ). V prípade posunu slovenského tenistu obdrží miesto v hlavnej súťaži junior Lukáš Pokorný. Ten má momentálnu istú voľnú kartu do kvalifikácie spolu Petrom Benjaminom Privarom a Michalom Krajčím. "Krajčí je štvrťfinalista ME juniorov, verím, že sa pokúsi urobiť dobrý výsledok aj tu. Benjamin Priavara a Lukáš Pokorný klopú na dvere užšieho tímu Davisovho pohára," povedal k juniorom Igor Moška, riaditeľ turnaja a generálny sekretár STZ.



Kleina čaká ešte pred domácim podujatím turnaj v španielskom Alicante, kde obhajuje titul. "Tento týždeň sa ešte pripravujem na harde doma, čaká ma turnaj v Španielsku. Potom sa budem tešiť na domáci turnaj, ktorý je dlhodobo môj najobľúbenejší. Dúfam, že mi bude sedieť nový povrch," povedal 25-ročný tenista. Na PSO sa prebojoval najďalej do semifinále.



Turnaj sa bežne koná prvý novembrový týždeň, k zmene došlo práve v súvislosti s navýšením dotácie a zatraktívnenia podmienok. Okrem Fucsovicsa a Kleina púta z tohtoročných hráčov pozornosť aj ďalší Maďar Fabián Marozsan či Dominic Stricker zo Švajčiarska. Maďarský tenista vyradil v 3. kole tohtoročného turnaja v Ríme svetovú dvojku Carlosa Alcaraza a Stricker zdolal Tsitsipasa v 2. kole grandslaomového US Open. Na akceptačnom liste je celkovo osem hráčov z najlepšej stovky rebríčka ATP, najvyššie nasadenému Fucsovicsovi patrí 58. miesto.