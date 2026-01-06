Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Šport

Na tohtoročnom Australian Open rozdajú rekordné odmeny

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Víťazi mužskej a ženskej dvojhry zinkasujú prémiu 4,15 milióna austrálskych dolárov pred zdanením.

Autor TASR
Melbourne 6. januára (TASR) - Na tohtoročnom grandslamovom tenisovom turnaji Australian Open v Melbourne (18. januára - 1. februára) rozdajú rekordné odmeny. Celková dotácia podujatia bude 111,5 millióna austrálskych dolárov, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o desať percent.

Víťazi mužskej a ženskej dvojhry zinkasujú prémiu 4,15 milióna austrálskych dolárov pred zdanením. Polepšia si aj hráči, ktorí vypadnú v 1. kole hlavnej súťaže, z turnaja si odnesú 150-tisíc, informovala o tom agentúra DPA. Tituly na Australian Open budú obhajovať Američanka Madison Keysová a Talian Jannik Sinner.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny