Na Tour triumfoval Yates v 15. etape, Alaphilippe udržal žltý dres

15. etapa Limoux - Foix - Prat d'Albis (185 km):



1. Simon Yates (V.Brit/Mitchelton-Scott) 4:47:04 h, 2. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ), 3. Mikel Landa (Šp./Movistar) obaja + 33 s, 4. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-hansgrohe) +51, 5. Egan Bernal (Kol./Ineos), 6. Lennard Kämna (Nem./Sunweb) +1:03 m, 7. Geraint Thomas (V.Brit/Ineos), 8. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo Visma), 9. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) všetci +1:22, 10. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) +1:30 ..., 163. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +31:34 min

celkové poradie po 15. etape:



1. Julian Alaphilippe (Fr./ Deceuninck-Quick Step) 61:00:22 h, 2. Thomas +1:35 m, 3. Kruijswijk +1:47, 4. Pinot +1:50, 5. Bernal +2:02, 6. Buchmann +2:14, 7. Landa +4:54, 8. Valverde +5:00, 9. Jakob Fuglsang (Dán./Astana +5:27, 10. Rigoberto Uran (Kol./EF Education First +5:33 ... 73. SAGAN +1:35:36 h

Foix - Prat d'Albis 21. júla (TASR) - Britský cyklista Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott zvíťazil v nedeľňajšej pätnástej etape 106. ročníka Tour de France. Poslednú 185 km dlhú pyrenejskú horskú etapu na tohtoročnej Tour zvládol v čase 4:47:05 h. Na druhom mieste finišoval s odstupom 33 sekúnd domáci Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), tretí skončil Mikel Landa zo Španielska (Movistar). Žltý dres vedúceho pretekára celkovej klasifikácie si udržal Julian Alaphilippe. Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) prišiel do cieľa so stratou 31:34 min na 163. mieste. Medzi bodujúcimi jazdcami na rýchlostnej prémii nefiguroval, ale v bodovacej súťaži má pred druhým Sonnym Colbrellim z Talianska (Bahrain-Merida) aj naďalej 93-bodový náskok.V etape sa finišovalo na vrchole stúpania, pár odvážlivcov sa pokúsilo o únik už v úvode. Silný sa však vytvoril pred prvým stúpaním na Col de Montségur s prevýšením 6 percent, na čele sa usadilo 36 pretekárov. Pred ďalším stúpaním na Port de Lers (7 percent) vedúca skupina zvýšila náskok na tri a pol minúty. Už sa však začala trhať, vpredu jazdilo 21 pretekárov.Pred tretím kopcom Col des Caougnous s prevýšením 8 percent mali jazdci na čele náskok okolo štyroch minút, pelotón aj so žltým Alaphilippeom situáciu kontroloval. Sagan sa v tom čase pohyboval v grupette s držiteľom bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára Timom Wellensom.Na začiatku cieľového kopca boli vpredu Simon Yates a Simon Geschke s vyše minútovým odstupom na prenasledovateľov. Austrálsky jazdec sa neskôr na čele osamostatnil a napokon si prišiel pre druhý triumf na tohtoročnej Tour.povedal víťaz pre televíziu Eurosport.V pondelok je na programe voľný deň, po ňom čaká na pretekárov 16. rovinatá etapa ulicami Nimes. Mestský okruh má celkovú dĺžku 177 km, nachádza sa na ňom aj jedna rýchlostná a jedna horská prémia.