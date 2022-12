Na turnaji Oktagon 37 zvíťazili Čepo aj Paradeiser, Brito zdolal Kozmu

Oktagon 37, výsledky:



Hlavná karta:



titulový zápas do 77 kg:



Kaik Brito (Braz.) - David Kozma (ČR) /Brito na TKO v 3. kole/







titulový zápas do 66 kg:



Mate Šanikidze (Gruz.)- Jakub Tichota (ČR) /Šanikidze na body po 5. kole/







do 84 kg:



Vlastislav Čepo (SR) - Giovanni Melillo (Tal.) /Čepo na TKO v 1. kole/







do 72 kg:



Konrad Dyrschka (Nem.) - Jan Široký (ČR) /Dyrschka na body po 3. kole/







do 93 kg:



Al Matavao (Am. Sam.) - Marek Mazuch (SR) /Matavao na KO v 1. kole/







Predeliminácie:



do 73 kg:



Ronald Paradeiser (SR) - Felipe da Silva Maia /Paradeiser na KO v 1. kole/







do 93 kg:



Václav Mikulášek (ČR) - Petr Bartoněk (ČR) /Mikulášek na TKO v 1. kole/







do 120 kg:



Adam Palasz (Poľ.) - Tadej Dajčman (Slov.) /Palasz na KO v 1. kole/







do 52 kg:



Katharina Dalisdaová (Nem.) - Monika Chochlíková (SR) /Dalisdaová na body po 3. kole/







do 84 kg:



Robert Bryczek (Poľ.) - Abdel Rahmane Driai (Alž.) /Bryczek na KO v 1. kole/







do 70 kg:



Matěj Kuzník (ČR) - Ozan Aslaner (Nem.) /Kuzník na TKO v 1. kole/



Ostrava 4. decembra (TASR) - Slovenskí MMA bojovníci Vlastislav Čepo a Ronald Paradeiser zvíťazili vo svojich zápasoch na turnaji Oktagon 37 v Ostrave. V hlavnom zápase večera zdolal Brazílčan Kaik Brito domáceho Davida Kozmu, ktorý po piatich úspešných obhajobách prišiel o opasok šampióna váhovej kategórie do 77 kg. Titulový opasok si odniesol aj Gruzínec Mate Šanikidze, ktorý zvíťazil nad Čechom Jakubom Tichotom na body po 5. kole a stal sa novým šampiónom do 66 kg.Kozma prišiel o titul po 1477 dňoch.poznamenal Kozma. Brito neskrýval radosť z titulu šampióna, no uznal kvality súpera, ktorý ukázal veľkú odolnosť:konštatoval Brito, ktorý zvíťazil po technickom KO v 3. kole.Zo slovenských bojovníkov sa v Ostrave predstavili aj Marek Mazuch a Monika Chochlíková, ktorí si odniesli prehru. Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA sa uskutoční 30. decembra v Prahe a prinesie titulový súboj do 84 kg medzi Čechmi Patrikom Kinclom a Karlosom Vémolom.