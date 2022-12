Na turnaji Oktagon 38 prehrali Paleš i Boráros

Oktagon 38, výsledky:



do 61 kg:



Gustavo Lopez (USA) - Filip Macek (ČR) /Lopez na submisiu v 1. kole/



underground do 71 kg:



Losene Keita (Belg.) - Milan Paleš (SR) /Keita na body po



do 77 kg:



Alex Lohoré (Fr.) - Matúš Juráček (ČR) /Lohoré na KO v 3. kole/



do 70 kg:



Matouš Kohout (ČR) - Jan Malach (ČR) /Kohout na body/



do 93 kg:



Jorick Montagnac (Fr.) - Daniel Škvor (ČR) /Montagnac na TKO v 1. kole/



box do 86 kg (4x3 min):



Václav Mikulášek (ČR) - Gábor Boráros (SR) /Mikulášek na body/



Predeliminácie:



do 66 kg:



Ahmed Vila (Bos.) - Jakub Dohnal (ČR) /Vila na body/



do 84 kg:



Matěj Peňáz (ČR) - Joel Dos Santos (Braz.) /Peňáz na KO v 1. kole/



do 77 kg:



Max Handanagič (ČR) - David Jacobson (Švéd.) /Handanagič na body/



do 66 kg:



Jaroslav Pokorný (ČR) - Can Aslaner (Nem.) /Pokorný na body/



do 84 kg:



Radovan Úškrt (SR) - Ole Magnor (Nór.) /Úškrt na KO v 1. kole/



do 74 kg:



Hassan Shaaban (Lib.) - Martin Pipek (ČR) /Shaaban na body/

Praha 31. decembra (TASR) - Americký bojovník MMA Gustavo Lopez získal dočasný titul šampióna v bantamovej hmotnostnej kategórii (do 61,2 kg) na turnaji Oktagon 38 v Prahe. V hlavnom zápase večera zdolal domáceho Čecha Filipa Maceka po submisii v 1. kole. V 12-zápasovom programe sa predstavili aj traja slovenskí bojovníci, z ktorých uspel iba Radovan Úškrt, jeho krajania Milan Paleš a Gábor Boráros nestačili na svojich súperov.V jednom z ťahákov večera mal pôvodne bojovať dánsky držiteľ titulu v bantamovej váhe Jonas Magard, no toho z obhajoby proti Macekovi vyradilo zranenie. Proti českému bojovníkovi sa napokon postavil Lopez, ktorý vzal zápas iba desať dní pred turnajom. V hlavnom predzápase prehral Slovák Milan Paleš súboj pod pravidlami Oktagon underground s Belgičanom Loseneom Keitom po extra kole na body. "Už po troch kolách som sa cítil ako víťaz a veril som si aj do rozhodujúceho kola. Rozhodcovia to však videli inak. Musím si to pozrieť na videu. Prípadnej odvete sa nevyhýbam, ale určite nie v najbližších mesiacoch," poznamenal Paleš.Boráros absolvoval proti Čechovi Václavovi Mikuláškovi boxerský zápas na 4x3 minúty, v ktorom napokon podľahol na body. Radovan Úškrt zdolal Nóra Oleho Magnora po KO v 1. kole a svoju profesionálnu bilanciu upravil na 7 víťazstiev a 3 prehry.Predstavitelia organizácie Oktagon MMA zároveň predstavili plány na nasledujúce mesiace. Turnaj s poradovým číslom 39 sa uskutoční 11. februára v Mníchove. Popri viacerých bojovníkoch z Európy, najmä Nemecka, by na ňom mali nastúpiť aj Slováci Ronald Paradeiser, Róbert Pukač a Pavol Langer.