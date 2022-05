Na turnaji Oktagon Underground zvíťazili Moravčík, Mazuch či Vémola

Oktagon Underground, výsledky:



Hlavná karta:



do 84 kg:

Karlos Vémola - Otakar "Marpo" Petřina /Vémola na TKO/



do 91 kg:

Samuel Krištofič - Miloš Petrášek /remíza/



do 64 kg:

Václav Sivák (ČR) - Jonas Magard (Dán.) /Sivák na body/



do 77 kg:

Vladimír Moravčík (SR) - Ronald Paradeiser (SR) /Moravčík na body/



do 91 kg:

Václav Mikulášek (ČR) - Michal Kotalík (ČR) /Mikulášen na body/



do 85 kg:

Marek Mazuch (SR) - Leandro Silva (Braz.) /Mazich na KO/



Predeliminácie:



do 62 kg:

Lucie Sedláčková (ČR) - Milena Kolevová (Bulh.) /Sedláčková na body/



do 71 kg:

Vladimír Lengál (ČR) - Michael Krčmář (ČR) /Lengál na body/



do 75 kg:

Milan Paleš (SR) - Jakub Bahník (ČR) /Paleš na body/



do 69 kg:

Luděk Greguš (ČR) - Alessio Malatesta (Tal.) /Greguš na body/



do 91 kg:

Melvin Mané (ČR) - Adam Košut (Poľ.) /Mané na KO/

Praha 22. mája (TASR) - V hlavnom zápase turnaja Oktagon Underground zvíťazil Čech Karlos Vémola nad krajanom Otakarom "Marpom" Petřinom po TKO vo 4. kole. V zápasoch podľa pravidiel boxu si víťazstvá pripísali aj Slováci Marek Mazuch, Milan Paleš a Vladimír Moravčík, ktorý zdolal krajana Ronalda Paradeisera. Okrem viacerých bodových rozhodnutí videli diváci aj remízu, ktorá sa zrodila v súboji Čecha Miloša Petráška so Slovákom Samuelom Krištofičom.Zaplnená pražská O2 aréna videla 11 zápasov, z ktorých bol profesionálny iba ženský súboj medzi Češkou Luciou Sedláčkovou a Bulharkou Milenou Kolevovou. Ostatné súboje boli vypísané na 4 kolá po 3 minúty.Víťazstvo Vémolu, predovšetkým však predčasné ukončenie duelu, vzbudilo vášne v publiku a ani samotní aktéri neboli z rozhodnutia arbitrov nadšený. Vémola ukázal v predošlých troch kolách väčšiu aktivitu, vo štvrtom po ďalšom jeho tlaku rozhodcovia rozhodli o technickom KO v jeho prospech.poznamenal Vémola, pre ktorého to bola boxerská premiéra. Bohatšie skúsenosti s týmto športom už mal jeho náprotivok raper Otakar "Marpo" Petřina, ktorý už v minulosti zdolal napr. slovenského speváka Patrika "Rytmusa" Vrbovského. Predčasnému ukončeniu zápasu nerozumel:poznamenal "Marpo."