Na úmrtie Lemieuxa reagoval rival McCarty: Bol iný na ľade a mimo ľadu
Bývalý kanadský útočník si siahol na život vo veku 60 rokov.
New York 30. mája (TASR) - Na úmrtie kanadského hokejistu Claudea Lemieuxa zareagoval aj jeho dlhoročný protihráč Darren McCarty, s ktorým stáli na počiatku mimoriadnej rivality v NHL. Konflikt medzi nimi bol na štarte nevraživosti medzi Coloradom a Detroitom v 90-tych rokoch.
„Ak s niečím bojujete, nech je to čokoľvek, vyhľadajte pomoc. Nikdy to nemôže byť až také zlé. Je to smutný deň. Odpočívaj v pokoji, Claude,“ uviedol McCarty vo videoodkaze, ktorý zverejnil na Instagrame.
Narážal tým na informáciu o tom, že Lemieux si siahol na život. Podľa zámorských médií ho našli obeseného v rodinnom obchode s nábytkom. Ešte tri dni predtým bol na zápase NHL v Montreale. McCarty v minulosti vyhľadal odbornú pomoc po tom, čo bol závislý od alkoholu.
Lemieux aj McCarty boli známi fyzickým hokejom a tréneri ich často využívali v situáciách, keď bolo potrebné reagovať na tvrdú hru súpera, prípadne s ňou vyrukovať. Prezentovali sa aj solídnou produktivitou, v ktorej mal navrch Lemieux, ktorý v NHL nazbieral počas 21 sezón takmer 800 bodov. Lemieuxova kariéra sa začala v 80-tych rokoch v drese Montrealu Canadiens, s ktorým získal svoj prvý Stanleyho pohár. V roku 1995 triumfoval opäť, tentoraz už vo farbách New Jersey. Ako čerstvý držiteľ trofeje Conna Smythea pre najlepšieho hráča play off sa stal jedným z hlavných cieľov Colorada v lete 1996.
Klub mal za sebou sťahovanie z Quebecu a na novej adrese sa hotoval vybudovať silný tím, ktorý zaútočí na Stanleyho pohár. Avalanche získali Lemieuxa vďaka výmene za Wendela Clarka, ktorá zahŕňala aj transakciu s NY Islanders. Lemieux sa stal okamžite jedným z lídrov tímu a už v prvej sezóne v drese Avalanche oslavoval triumf v Stanleyho pohári. Predchádzala mu pamätná séria proti Detroitu vo finále Západnej konferencie v roku 1996. Enormné nasadenie, tvrdá hra a dôraz často za hranicami pravidiel boli v tom čase bežnou súčasťou zápasov play off NHL, no konfrontácia Avalanche a Red Wings sa vymykala aj týmto štandardom.
Odštartoval to zákrok Lemieuxa na Krisa Drapera, ktorého odzadu narazil na mantinel. Útočník Detroitu utrpel viacnásobné zlomeniny na tvári, otras mozgu a musel podstúpiť rekonštrukčnú operáciu. McCarty bol jeden z jeho najbližších spoluhráčov, niekoľko sezón spolu hrali vo formácii a získali s Red Wings štyri Stanleyho poháre. Hnev u hráčov Red Wings z tohto momentu umocnil aj fakt, že NHL dala Lemieuxovi trest iba na dva zápasy.
Pretrvávajúce napätie vygradovalo 26. marca 1997 počas zápasu, ktorý dostal názov „Fight Night at the Joe,“ - bojová noc v Joe Louis Aréne v Detroite. McCarty napadol nepripraveného Lemieuxa a opakovane ho udieral. Hráči z oboch striedačiek vyšli na ľad a vytvorilo sa niekoľko ďalších bojujúcich dvojíc. V zápase napokon došlo k deviatim bitkám, do seba sa pustili aj Peter Forsberg s Igorom Larionovom i brankári Patrick Roy a Mike Vernon. Rozhodcovia rozdali 148 trestných minút. Nechýbali ani nenávistné gestá a vyjadrenia z oboch strán.
Lemieux aj McCarty napokon získali počas kariéry štyri Stanleyho poháre a hoci hrali aj za iné tímy, do pamätí fanúšikov sa vryli najmä ako hráči symbolizujúci rivalitu tímov Colorada a Detroitu. Tie patrili v ich ére k absolútnej špičke NHL. Po hráčskej kariére sa obrúsili hrany ich nevraživosti a spoločne sa objavili vo viacerých rozhovoroch. McCarty viackrát priznal, že Lemieuxovi nikdy neodpustil zákrok na Drapera. Zároveň ho pozval na oslavu svojej 50-tky v roku 2022. „Claude Lemieux je jediný človek, ktorý mi dokázal, že ten chlap na ľade nebol ten chlap mimo ľadu. Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo,“ uviedol McCarty.
Lemieux, ktorý je menovec legendárneho útočníka Maria Lemieuxa, pracoval po kariére ako hráčsky agent. Zastupoval viacero popredných hokejistov vrátane slovenského obrancu Martina Fehérváryho z Washingtonu Capitals. Pomohol mu podpísať tri kontrakty v NHL vrátane súčasného na 6 miliónov dolárov za sezónu. Fehérváry zdieľal príspevok o Lemieuxovom úmrtí na sociálnych sieťach.
Bývalý kanadský útočník si siahol na život vo veku 60 rokov. „Je to nesmierne smutné bez ohľadu na to, aké pocity k sebe cítite z minulosti alebo súčasnosti. Moje modlitby a myšlienky smerujú k jeho rodine, priateľom a blízkym ľuďom. Povedal som to už viackrát a vždy to budem hovoriť tak, ako to vidím ja - ak si na ľade s Claudeom Lemieuxom a otočíš sa chrbtom, si idiot. Ale mimo ľadu sa otočím aj ja,“ uviedol McCarty.
