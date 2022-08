Na US Open väčšie prémie, víťaz dostane 2,6 milióna USD

New York 18. augusta (TASR) - Tohtoroční víťazi amerického US Open dostanú prémie v hodnote 2,6 milióna amerických dolárov, finalisti si zarobia polovičnú sumu. Tenisti si z hlavného turnaja záverečného Grand Slamu sezóny odnesú dohromady 60 miliónov USD.



Za kvalifikovanie sa do hlavnej časti získajú tenisti 80.000 dolárov a za výhru v prvom kole o polovicu viac. V roku 2019 dostal víťaz pre porovnanie 3,9 milióna USD a prémia za úvodnú fázu bola pre nenasadených vo výške 58.000 dolárov.



Ďalších 6,26 milióna dolárov pôjde do kvalifikačného turnaja, pričom šampióni vo štvorhre dostanú 688.000. Hlavný turnaj sa začína 29. augusta. Informácie priniesla AP.