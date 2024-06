Na úvod D-skupiny chcú Holanďania využiť absenciu Lewandowského

Nedeľa 16. júna, 15.00 h



D-skupina, 1. kolo /Volksparkstadion, Hamburg/



Poľsko - Holandsko



rozhodca: Artur Soares Dias (Portug.)







Predpokladané zostavy:



Poľsko: Szczesny - Bednarek, Salamon, Kiwior - Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski - Swiderski, Piatek



Holandsko: Verbruggen - Geertruida, de Ligt, van Dijk, Ake - Reijnders, Schouten, Veerman - Simons, Depay, Gakpo



Hamburg 15. júna (TASR) - Futbalisti Poľska vstúpia v nedeľu do záverečného turnaja ME proti Holandsku bez zraneného kapitána Roberta Lewandowského. "Oranjes" budú chcieť využiť absenciu najväčšej ofenzívnej zbrane "bielo-červených" a vykročiť za postupom z neľahkej D-skupiny, v ktorej figurujú ešte favorizovaní Francúzi a Rakúšania. Holandsko sa s Poľskom stretne na veľkom turnaji prvýkrát v histórii.Poliaci odohrali pred kontinentálnym šampionátom iba prípravné stretnutia v júnovom asociačnom termíne, keďže na EURO postúpili cez marcovú baráž. V nej najskôr presvedčivo zdolali Estónsko (5:1) a po víťaznom rozstrele z 11 m proti Walesu sa radovali z postupu na piate ME za sebou. V júnovom termíne zdolali Ukrajinu (3:1) a v generálke si poradili aj s Tureckom (2:1). Práve v poslednom stretnutí prípravy zasiahlo Poliakov zranenie, ktoré utrpel kapitán Lewandowski. Útočník FC Barcelona s určitosťou vynechá úvodný duel a zatiaľ nie je jasné, či sa mu podarí zotaviť sa do ďalšieho priebehu turnaja. Holanďania počas prípravy zaznamenali presvedčivé víťazstvá 4:0 nad Škótskom, Kanadou a Islandom. Neuspeli iba v marci na pôde Nemecka (1:2).Mužstvo trénera Ronalda Koemana disponuje kvalitou na každom poste. Na pozícii stopéra majú "Oranjes" kapitána Virgila van Dijka (Liverpool), Stefana de Vrija (Inter Miláno) či Matthijsa de Ligta (Bayern Mníchov). V rozostavení 4-3-3 má Koeman k dispozícii na pravom kraji obrany hneď tri alternatívy. Výbornú sezónu má za sebou Lutsharel Geertruida z Feyenoordu Rotterdam a v minulosti na rovnakej pozícii zaujal aj Denzel Dumfries. Po vydarenom ročníku v drese Bayeru Leverkusen je na tento post vhodný aj Jeremie Frimpong, no zdá sa, že s ním kouč Holandska počíta do ofenzívnejšej pozície na pravom krídle. Brankársky post bude v pozícii jednotky zastávať 21-ročný Bart Verbruggen. "," uviedol pre oficiálny portál uefa.com brankár anglického Brightonu & Hove Albion. "povedal o Verbruggenovi kormidelník Koeman.Poliakom sa okrem Lewandowského zranili ďalší dvaja ofenzívni hráči. Proti Ukrajine si poranil koleno útočník Arkadiusz Milik, ktorý sa podrobil operácii ľavého menisku a na turnaji sa nepredstaví. Nešťastne si privodil zdravotné problémy aj ďalší útočník Karol Swiderski, ktorý si poranil členok pri oslave gólu do siete Turecka. Jeho stav sa však smerom k zápasu zlepšuje, no štart 27-ročného hráča Hellasu Verona je proti Holandsku zatiaľ otázny. "," povedal Swiderski, ktorý verí, že jeho tím podá sebavedomý výkon proti favorizovanému súperovi:," poznamenal Swiderski.