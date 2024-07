Na Veľkej cene Belgicka zvíťazil Russell

VC Belgicka (44 kôl, 1 kolo: 7,004 km, celkovo: 308,1 km)



1. George Russell (V. Brit./Mercedes), 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +0,526 sek., 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1,173, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +8,549, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +9,226, 6. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +9,850, 7. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +19,795, 8. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +43,195, 9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +49,963, 10. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +52,552, 11. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls) +54,926, 12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:03,011 min., 13. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:03,651, 14. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:04,365, 15. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:06,631, 16. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber) +1:10,638, 17. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +1:16,737, 18. Logan Sargeant (USA/Williams) +1:26,057, 19. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:28,833. nedokončil: Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber)

Spa 28. júla (TASR) - Brit George Russell z tímu Mercedes zvíťazil na Veľkej cene Belgicka, štrnástych pretekoch seriálu MS F1. Tesne za ním finišoval tímový kolega a krajan Lewis Hamilton, na pódiu ich doplnil Austrálčan Oscar Piastri na McLarene.Víťaz uplynulých troch sezón a líder priebežného poradia Max Verstappen z Red Bullu štartoval pre výmenu motora z 11. miesta a napokon obsadil 5. miesto. Pre 26-ročného Russella, ktorý štartoval až zo 6. miesta, to bolo tretie víťazstvo v kariére a druhé v sezóne. Mercedes zvíťazil v troch z uplynulých štyroch pretekov. Na rozdiel od ostatných jazdcov absolvoval preteky v Belgicku iba s jednou zastávkou v boxoch a do cieľa prišiel na výrazne opotrebovaných pneumatikách.Držiteľ pole position Leclerc zvládol štart v úvodných kolách sa držal na prvej priečke. Hamilton krátko po štarte zvíťazil v súboji o druhé miesto, ktoré vzal Perezovi. Začiatok pretekov nevyšiel Norrisovi, ktorý sa prepadol zo štvrtej pozície. Hamilton sa držal za Leclercom a s útokom na prvé miesto dlho neváhal, úspešne sa oň pokúsil v 3. kole a bez problémov sa stal novým lídrom pretekov. V tom čase mal technické problémy monopost Čoua, pre ktorého sa v 7. kole definitívne skončili preteky.Tímy začali prezúvať okolo 10. kola, poradie na čele sa zásadne nezmenilo, no do boja o víťazstvo sa dostal Piastri, ktorý bol po 20. kole na priebežnom 3. mieste. V 31. kole zaujal Piastri, ktorý sa pri nájazde k mechanikom netrafil do ideálnej pozície, čím síce stratil zopár sekúnd, no po návrate na trať sa to neprejavilo. V tej chvíli druhýkrát prezúvalo viacero pretekárov a do čela sa posunul Russell. Ten mal za sebou len jednu zastávku a napokon s ňou zvládol absolvovať preteky. V 36. kole sa na tretie miesto posunul Piastri, keď sa manévrom dostal pred Leclerca. Perezov monopost nemal ideálny výkon a postupne sa prepadal z druhého miesta na štarte až na záver prvej desiatky. Záver pretekov priniesol súboj Britov v službách Mercedesu o celkové víťazstvo. Russell sa s opotrebovanými pneumatikami, ktoré boli o 16 kôl staršie než Hamiltonove, udržal na prvom mieste až do cieľa. Hamilton sa nedostal k útoku rovnako ako Piastri, ktorý síce stiahol manko na druhé miesto, no už mu neostal čas na predbiehací manéver.V F1 nasleduje takmer mesačná prestávka, nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 25. augusta v holandskom Zandvoorte.hlasy (zdroj: Nova Sport):