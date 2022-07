Na VC Maďarska zvíťazil Verstappen, za ním opäť Mercedesy

VC Maďarska (70 kôl, 1 kolo: 4,381 km, spolu: 306,6 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull),

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +7,834,

3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +12,337,

4. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +14,579,

5. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +15,688,

6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +16,047,

7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:18,300 min.,

8. Fernando Alonso (Šp./Alpine),

9. Esteban Ocon (Fr./Alpine),

10. Sebatian Vettel (Nem./Aston Martin),

11. Lance Stroll (Kan./Aston Martin),

12. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri),

13. Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo),

14. Mick Schumacher (Nem./Haas),

15. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren),

16. Kevin Magnussen (Dán./Haas),

17. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams),

18. Nicolas Latifi (Kan./Williams),

19. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri)



nedokončil: Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo)



Celkové poradie (po 13 z 22 pretekov):

1. Verstappen 258 bodov,

2. Leclerc 178,

3. Pérez 173,

4. Russell 158,

5. Sainz 156,

6. Hamilton 146,

7. Norris 76,

8. Ocon 58,

9. Bottas 46,

10. Alonso 41,

11. Magnussen 22,

12. Ricciardo 19,

13. Gasly a Vettel po 16,

15. Schumacher 12,

16. Cunoda 11,

17. Čou Kuan-jüm 5,

18. Stroll 4,

19. Albon 3,

20. Latifi 0.



Pohár konštruktérov:

1. Red Bull 431 bodov,

2. Ferrari 334,

3. Mercedes 304,

4. Alpine 99,

5. McLaren 95,

6. Alfa Romeo 51,

7. Haas 34,

8. AlphaTauri 27,

9. Aston Martin 20,

10. Williams 3.



Budapešť 31. júla (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Maďarska, 13. pretekoch sezóny F1. Za ním sa zoradili Mercedesy Britov Lewisa Hamiltona a Georgea Russella. Zopakovalo sa tým poradie z predošlých pretekov vo Francúzsku.Verstappen odštartoval až z 10. pozície, ale obhajca titulu majstra sveta napokon dokázal vybojovať ôsme víťazstvo v sezóne a 28. v kariére. Zároveň ním zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia. Druhý je naďalej Charles Leclerc.Russell nemal po prvej pole position v kariére ideálny štart, ale dokázal sa udržať pred dôrazným Sainzom. Úvod sa zaobišiel bez kolízií i dramatických momentov. Prvá štvorica bola pomerne dlho v nezmenenom zložení Russell - Sainz - Leclerc - Norris. Verstappen si rýchlo vylepšil pozíciu a v 12. kole sa spoločne s Hamiltonom dostali cez pôvodne štvrtého Norrisa. V 17. kole prezul Russell, krátko na to aj obe vozidlá Ferrari. Od 28. kola sa začali odvíjať súboje Russela s Leclercom, ktoré sa v 31. kole skončili úspechom Monačana. Cunoda spravil v 35. kole "hodiny" ale nikoho nezasiahol a pokračoval v pretekoch. Druhé boxy prišli od 39. kola, pričom na čele bol Hamilton s jednou zastávkou a za ním sa zoradili Verstappen - Leclerc - Russell. Hamilton prezul v 52. kole a zaradil sa na 5. pozíciu.Verstappen mal v tom čase 7-sekundový náskok pred Leclercom, na ktorého zatlačil Russell a uspel v 54. kole. Pozíciu si vylepšil aj druhý Mercedes, keď Hamilton na rovinke predbehol Sainza a od 62. kola bolo poradie Verstappen - Russell - Hamilton. Dlho to vyzeralo, že do cieľa dôjdu všetky monoposty, no v 68. kole Bottas doplatil na zlyhanie pohonnej jednotky. Virtuálny safety car na krátky čas spomalilo Verstappena a zápletku záveru dodal aj začínajúci dážď, ale k dramatickým momentom už nedošlo.Štrnáste preteky sezóny 2022 sú na programe po mesačnej prestávke v nedeľu 28. augusta v Belgicku.Max Verstappen, víťaz: "."Lewis Hamilton, 2. miesto: "."George Russell, 3. miesto: "."