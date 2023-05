Na VC Monaka zvíťazil Verstappen a zvýšil náskok na čele

Monte Carlo 28. mája (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Monaka, šiestych pretekoch seriálu MS F1 a zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia. Druhý prišiel do cieľa Španiel Fernando Alonso z Aston Martinu, tretí finišoval Francúz Esteban Ocon z Alpine.



Verstappen triumfoval spôsobom štart - cieľ, keď vyťažil zo svojej pole position. Stupne víťazov kopírovali výsledky kvalifikácie, Ocon obsadil tretíkrát v kariére pódiovú priečku. Pre 25-ročného Verstappena to bolo štvrté víťazstvo v sezóne a 39. v kariére. Výrazne ním navýšil náskok na čele priebežného poradia pred tímovým kolegom Sergiom Perezom, ktorý v Monaku obsadil nebodovanú priečku v druhej desiatke. Ich tím Red Bull je naďalej na čele Pohára konštruktérov. Výbornú formu v sezóne 2023 potvrdil druhým miestom Alonso, ktorý predtým štyrikrát obsadil tretiu priečku.



Víťaz kvalifikácie Verstappen si na štarte postrážil prvé miesto a pred druhým Alonsom a tretím Oconom nezaváhal. Do boxov takmer okamžite zašiel Verstappenov tímový kolega Perez, ktorý štartoval z 20. miesta. Verstappen si na úzkej trati Monte Carla pomerne rýchlo vytvoril dvojsekundový náskok na Alonsa a bez problémov sa držal na čele. V 11. kole sa Sainz pokúsil zaútočiť na Ocona, no po kontakte si poškodil predné krídlo. Pozície pretekárov boli dlho stabilizované bez náznakov predbiehacích manévrov. V 35. kole vrazil Perez do Magnussena a doplatil na to zničeným predným krídlom. Náskok Verstappena na Alonsa naďalej rástol a tretiu priečku si držal Ocon. Zápletku pretekov pridal dážď, ktorý sa zintenzívnil od 53. kola. Pretekári po viacerých problémoch s udržaním monopostu na trati siahli k výmenám pneumatík, pričom zvolili najmä zelené zmesi do prechodných podmienok. Alonso najskôr prekvapujúco zvolil pneumatiky do sucha, no tie na viacerých príliš mokrých úsekoch trate nefungovali a následne znovu prezul. Vďaka výraznému náskoku nedoplatil na dve zastávky v krátkom slede a zaradil sa za Verstappena. Za stabilizovanou trojicou sa zoradili Mercedesy Hamiltona a Russella, no ten dostal 5-sekundovú penalizáciu za nebezpečný výjazd z boxov. Trestu sa nevyhol ani Hülkenberg, ktorý pôvodnú penalizáciu neabsolvoval správne a dostal ďalšiu. Po 57. kole odstúpil Stroll, ktorý na mokrej trati vrazil do bariéry. Viac šťastia mal Cunoda, ktorý tiež neudržal monopost na trati a skončil vo výbehovej zóne. Pretekári si svoje pozície do konca pretekov postrážili, nepokúšali sa o riskantné manévre a Verstappen napokon triumfoval s vyše 27-sekundovým náskokom.



Nasledujúce preteky F1 sú na programe už o týždeň 4. júna, keď sa na okruhu v Barcelone uskutoční Veľká cena Španielska. V kalendári sezóny 2023 pôvodne figurovalo 23 pretekov, no pre zaplavený región z nich vypadla VC Emilia Romagna v Taliansku.