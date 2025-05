Na VC Slovenska v Šamoríne sa cez víkend predstaví 347 športovcov

Šamorín 22. mája (TASR) - Už tento piatok štartujú najvýznamnejšie medzinárodné plavecké preteky na Slovensku pod názvom Veľká cena Slovenska. Na podujatí v športovom komplexe x-bionic sphere v Šamoríne sa zúčastní 347 športovcov zo šiestich krajín.



VC Slovenska je prvým podujatím, ktoré je tento rok zaradené do SP družstiev a jednotlivcov a zároveň poslúži ako kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta aj Európy. Prihlásených je celkovo 54 klubov zo Slovenska, Rakúska, Česka, Maďarska, Luxemburska i USA. Podujatie je tradične rozložené do šiestich poldní a potrvá do nedele. Informovala o tom Slovenská plavecká federácia na svojej oficiálnej stránke.