Na zápas Bayern Mníchov - Schalke napokon nepustia divákov

Mníchov 17. septembra (TASR) - Na otvárací súboj nového ročníka najvyššej nemeckej futbalovej súťaže medzi obhajcom titulu Bayernom Mníchov a Schalke 04 Gelsenkirchen napokon neumožnia divákom vstup. Primátor Mníchova Dieter Reiter sa po stretnutí so zástupcami bavorského klubu pôvodne dohodol na počte 7500 divákov, no neskôr rozhodnutie zmenil.



Dôvodom je, že miestne orgány na kontrolu verejného zdravia zaznamenali rekordný počet občanov nakazených koronavírusom v pomere 47,6% na 100.000 obyvateľov. "Nemôžeme pustiť divákov na štadióny, bol by to zlý signál. Chápem fanúšikov a kluby. Už sa tešili, že si opäť užijú atmosféru futbalu naživo. Lenže ani pri najprísnejších hygienických predpisoch nedokážeme občanom vysvetliť, že majú dodržiavať bezpečnostné opatrenia, keď zároveň otvárame štadióny," povedal podľa agentúry AP primátor Mníchova Dieter Reiter.