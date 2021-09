VIDEO: Na zápasy hádzanárskych ME budú mať vstup iba zaočkovaní diváci

Bratislava 7. septembra (TASR) – Organizátori slovenskej časti majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022 umožnia vstup na zápasy v Bratislave a Košiciach iba zaočkovaným divákom. V utorok o tom informoval prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša. Šampionát sa uskutoční od 13. do 30. januára na Slovensku a v Maďarsku.



„Predpokladáme, že v januári budúceho roka sa budeme nachádzať v covid automate vo farebne inom režime ako teraz, preto sme sa rozhodli pre vstup iba pre zaočkovaných divákov. Momentálne platná vyhláška nám v takom prípade umožňuje mať plnú kapacitu hál. Navyše, je to veľké medzinárodné podujatie, počas ktorého privítame tímy z dvanástich krajín a chceme, aby bolo bezpečné pre všetkých účastníkov," uviedol Holeša. Rovnaký režim bude platiť aj v dejiskách ME v Maďarsku.







Slováci sa v základnej F-skupine v košickej Steel Aréne stretnú s Nórskom, Ruskom a Litvou, na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave sa bude hrať „déčko" s Nemeckom, Rakúskom, Bieloruskom a Poľskom a aj E-skupina, v ktorej figurujú Španielsko, Švédsko, Česko a Bosna a Hercegovina.



Slovenskí organizátori v utorok spustili predaj denných vstupeniek, doteraz sa lístky predávali iba v balíčkoch. Vstupenky na dva zápasy základných skupín v jeden deň budú stáť od 29 do 49 eur, na nadstavbovú v Bratislave od 59 do 79 eur.



Na ME 2022 sa druhýkrát v histórii predstaví 24 účastníkov. Žreb ich rozdelil do šiestich skupín po štyroch, prvé dva tímy z každej postúpia ďalej. Dve šesťčlenné štvrťfinálové skupiny potom budú hostiť Budapešť a Bratislava, v hlavnom meste Slovenska sa v prípade postupu zo základnej skupiny v Košiciach predstaví aj domáca reprezentácia. Turnaj vyvrcholí záverečnými duelmi v Budapešti. Celkovo bude na programe 65 stretnutí – 30 na Slovensku a 35 v Maďarsku.