Na zápasy sa predalo už vyše milióna vstupeniek
Autor TASR
Miami 16. októbra (TASR) - Na zápasy futbalových MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku sa predalo už vyše milióna vstupeniek. Najväčší záujem o lístky zaznamenali v troch krajinách, ktoré zorganizujú šampionát. Informovala o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).
Vstupenky si doposiaľ zakúpili fanúšikovia z 212 rôznych krajín. „Som nadšený, že toľko futbalových priaznivcov chce byť priamo pri tom a sledovať napínavé súboje na šampionáte v Severnej Amerike. Budú to najväčšie MS v histórii," uviedol pre AP prezident FIFA Gianni Infantino.
