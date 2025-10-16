Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na zápasy sa predalo už vyše milióna vstupeniek

Na snímke futbalový štadión pred prípravným zápasom Grécko – Slovensko v gréckom meste Iraklio 7. júna 2025. Foto: TASR - Jakub Kotian

Vstupenky si doposiaľ zakúpili fanúšikovia z 212 rôznych krajín.

Autor TASR
Miami 16. októbra (TASR) - Na zápasy futbalových MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku sa predalo už vyše milióna vstupeniek. Najväčší záujem o lístky zaznamenali v troch krajinách, ktoré zorganizujú šampionát. Informovala o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

Vstupenky si doposiaľ zakúpili fanúšikovia z 212 rôznych krajín. „Som nadšený, že toľko futbalových priaznivcov chce byť priamo pri tom a sledovať napínavé súboje na šampionáte v Severnej Amerike. Budú to najväčšie MS v histórii," uviedol pre AP prezident FIFA Gianni Infantino.
