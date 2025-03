Na záver základnej časti SHL Prešov deklasoval Trnavu 7:1

Tipos SHL - 44. kolo:



HC TEBS Bratislava - HK Skalica 6:5 pp (1:0, 2:2, 2:3 - 1:0)



Góly: 6. Kršák (Géci, Masnica), 21. Škultéty (Jakubík, Paleček), 27. Ridzoň (Masnica, Géci), 45. Jakubík (Zahradník, Paleček), 54. Zahradník (Kršák), 61. Jakubík (Paleček) - 28. Špirko (Šachvorostov, Stupka), 39. Novák (Obdržálek, Urban), 47. Jurák (Novajovský), 50. Obdržálek (Jurík, Kuba), 60. Obdržálek. Rozhodcovia: Adamec, Hlinka - Moravčík, Nosek, vylúčení: 7:8, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 85 divákov.



Bratislava: Andrisík - Vidovič, Kršák, Volkov, Škultéty, Haborák, Konrád - Zahradník, I. Jakubík, Paleček - Bodnár, Uram, Štetka - Ridzoň, Masnica, Géci - Zöld, Sulík, Samadov



Skalica: Vojvoda (33. Ruža) - J. Urban, M. Novák, Kubát, Bíly, Škápik, Novajovský, Kadlečík - Obdržálek, Jurík, Kuba - Šachvorostov, Špirko, Stupka - Kotvan, Legalin, Jurák - Deščík, Malec, Ondrúš







HC Topoľčany - HK Žiar nad Hronom 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 34. Gašpar (Jakúbek), 59. Burzík (Magdolen), 60. Gašpar (Rais, Pač). Rozhodcovia: Fridrich, Mĺkvy - Zelený, Ščurka, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2, 572 divákov.



Topoľčany: Noskovič - Pupák, J. Jakubík, J. Pobežal, Bystričan, Sedlák, Zubák, Hauser, Škorec - Mikula, Bečka, Vybiral - Gergel, Plochotnik, Melcher - Matej, Piačka, Gaťár - Benko, Chumak, Bajzík



Žiar nad Hronom: Vannay - Rais, Kobolka, Burzík, Dosek, Pač, Kuboš, Frídel, Brnčo - M. Ďaloga, N. Gašpar, Jakúbek - Rajčan, Brumerčík, Magdolen - D. Ďuriš, Kylnar, O. Stümpel - Baláži, P. Halama, Kúdelka







Miloš Paulovič, hlavný tréner HC Topoľčany: "Myslím si, že zápas bol vyrovnaný, v polke duelu sme mali viacej vyložených šancí, ktoré sa nám ale nepodarilo premeniť. Z jediného prečíslenia sme dostali gól na 0:1. Celú ďalšiu polovicu sme sa trápili so zakončením, znova sme mali veľké šance, ale bez gólu sa nevyhráva. V posledných dvoch minútach sme skúšali netradičný powerplay 6 na 4, no príležitosti sme nevyužili. Naopak, súper nám dal dva góly. Vieme, o čo sme dnes hrali, ale konečný dôraz pred bránou nám chýbal. V konečnom dôsledku sa nám však TOP 6 TIPOS SHL podarilo udržať, keďže Považská Bystrica prehrala s Levicami po predĺžení. Tento výsledok nám zaručuje postup do play-off bez predkola."



Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: "Dnešný zápas bol veľmi vyrovnaný Topoľčany hrali o priamy postup do TOP 6 takže bolo to náročné. Bol to defenzívny zápas s veľa príležitosťami na oboch stranách. Náš brankár nás dnes podržal čistým kontom. Máme po základnej časti, ktorá bola pre nás náročná, ale sme spokojní s doterajším počínaním. Následne máme pár dní odpočinok a začneme sa pripravovať na play off, ktoré bude určite opäť ťažké."







TSS GROUP Dubnica - HK STEEL TEAM Trebišov 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)



Góly: 25. Lopušan (Pavúk, Švec), 34. Švec (Haščič, Chatrnúch), 34. Pobežal (Vojtech, Švec), 36. Pavúk (Vojtech, Babrusev). Rozhodcovia: Vido, Bachúrik - Haringa, Vystavil, vylúčení: 3:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 246 divákov.



Dubnica: Boľo - Trška, E. Švec, Chatrnúch, D. Janík, Babrusev, Pavúk, Suchý, Szabo – Kluka, Nemček, Tybor – Lopušan, J. Švec, M. Pobežal – Vojtech, O. Ďuriš, Haščič – Mrázek, Maruna, Beňačka



Trebišov: Stano – Soveľ, Droppa, Štec, Béreš, Olejník, S. Nahalka – Štrauch, Przygodzki, Chismatullin – S. Nagy, Oško, Komloš – I. Novák, Kolba, Škvarek – Z. Novák, Barna







Peter Kopecký, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: "Ďakujem chalanom dnes za tri body a za výkony v základnej časti. Ideme sa pripraviť na play off, čo je úplne iná časť súťaže. Tešíme sa na to a dúfam, že nás prídu fanúšikovia podporiť v čo najväčšom počte. Ešte raz ďakujem chlapcom."



Marek Kolba, hlavný tréner HK STEEL TEAM Trebišov: "Po dlhej ceste z Trebišova bola prvá tretina výborná z našej strany. V druhej tretine škoda výpadku, ktorý sme tam mali. Tretia tretina, som rád že to chlapci nevzdali, vrátili sme sa do zápasu. Hoci sme neskórovali, lebo sa veľmi trápime v koncovke, myslím, že keby chlapci bojovali tak ako dnes počas prvého a tretieho dejstva, tak by si toto mužstvo nezaslúžilo skončiť na poslednom mieste. Snáď sa vrátime čoskoro a silnejší."







HK ‘95 Považská Bystrica - HK TAM Levice 2:3 pp (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)



Góly: 36. Lušňák (Ďurkech, Cíger), 45. Cíger (Lušňák, Scheuer) - 44. Tábi (Svitana), 58. Alapuranen (Kupka, Bartakovics), 64. Hlinka (Tábi, Bartakovics). Rozhodcovia: Korba, Čahoj - Tvrdoň, Ševčík, vylúčení: 7:5 na 2min., navyše: Korím (Levice) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 344 divákov.



Považská Bystrica: Lamper – Putala, Scheuer, Nahálka, A. Zlocha, J. Ďurkech, L. Ďurkech, Omelka, M. Gachulinec – Cíger, T. Nauš, Lušňák – L. Urbánek, J. Zlocha, Jakubec – Vaňo, Král – P. Ligas, Rufati, Belic



Levice: Krasanovský – Maarnela, L. Pánik, Hlinka, Lauro, Korím, Gellen – Bartakovics, R. Svitana, Tábi – Alaparunen, Kupka, Králik – Šabanov, Šutý, Bačo – Pohl, Ozimák







Jakub Ručkay, hlavný tréner HK'95 Považská Bystrica: "Dnes sme nezvládli zápas najmä kvôli nedisciplinovanosti. Keď sme mali hrať presilové hry, tak sme detinsky oplácali fauly, a to nás stálo výsledok. S jedným alebo dvoma strelenými gólmi budeme ťažko pomýšľať na víťazstvá."



Martin Baran, hlavný tréner HK TAM Levice: "Dnes to bol bojovný zápas, v niektorých momentoch až príliš. My sme hrali o to, či začneme zápasy predkola doma a Považská o prvú šestku. Súper počas zápasu využil len jednu presilovú hru, pričom nám sa práve v powerplay podarilo v závere vyrovnať a nakoniec v predĺžení získať aj extra bod. Sme teda radi za to, že sériu začneme doma, no v podstate je to jedno, na to aby ste postúpili do play off musíte vyhrať tri zápasy. Držím palce Považskej Bystrici aj nám a ideme ďalej."







HC Prešov - HK Gladiators Trnava 7:1 (2:1, 1:0, 4:0)



Góly: 2. Haščák (Cibák, Semaňák), 16. Chalupa (Peresunko, Krajňák), 27. Krajňák (Peresunko), 43. Peresunko (Krajňák, Haščák), 45. Leščenko, 49. Peresunko (Haščák), 54. Leščenko - 10. Piskarev (Ferenyi, Holovič). Rozhodcovia: Valach, Tornay - Riš, Janiga, vylúčení: 2:0 na 2min., navyše: Chalupa (Prešov) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 506 divákov.



Prešov: Kaľavský – Glazkov, Novický, Semaňák, Cibák, M. Novota, Nátny – Chalupa, Krajňák, Peresunko – Jokeľ, Hrabčák, M. Haščák – A. Novota, Pulščák, Leščenko – Maliňák, I. Greš, Gáll



Trnava: Yildirim – Jerofejevs, Kadyrov, Špaček, Ejem – Ferenyi, Holovič, Piskarev – F. Molnár, Trubač, R. Petráš – Jobek, M. Kohút, Michajlov







Marek Zagrapan, asistent trénera HC Prešov: "Ďakujem chlapcom za dnešné víťazstvo a dnešný zápas."



Matúš Juriga, asistent trénera HK Gladiators Trnava: "Dve tretiny sme sa snažili so súperom držať krok, aj keď to bolo veľmi ťažké. Doplácali sme na nepresné prihrávky, v útočnom pásme sme sa nevedeli udržať na puku. Prešov ukázal svoju kvalitu, jednoducho sme na nich nemali. Možno keby sme v druhej tretine strelili gól, keď unikol Piskarev, tak zápas mohol vyzerať trochu inak, ale s 13 hráčmi to dnes bolo ťažké. Prešov dnes zaslúžene vyhral."







HC 19 Humenné - HK Detva 6:1 (3:0, 3:1, 0:0)



Góly: 4. Ťavoda (Ragan, Bartoš), 4. Bartoš (Sokoli, Toma), 11. Safaralejev (Vrábeľ, Vaško), 24. Jansons (Vrábeľ, Vaško), 39. Hajnik (Vrábeľ, Ťavoda), 40. Sokoli (Toma, Bartoš) - 36. Klíma (Tavi, Petran). Rozhodcovia: Kalina, Smrek - Beniač, Kováčik, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, x divákov.



Humenné: Durný (12. Hurčík) – Ťavoda, A. Bartoš, Jansons, J. Pišoja, Knižka, Zekucia, Jacko, J. Hudec – Safaralejev, Vaško, Vrábeľ – Campagna, Hajnik, Linet – J. Bartoš, Sokoli, Toma – Ragan, Vaculík, Thomka



Detva: Smik (24. Gajan) – Zorvan, Myšiak, Petran, Lopejský, M. Mešár, Matoňák – Surový, Chlepčok, Jamrich – Tavi, Živický, T. Klíma – Hukel, Kalamár, M. Hudec – Perháč, Krnáč







Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC 19 Humenné: "Vždy je pozitívne, keď zakončíte základnú časť víťazne. Veľmi rýchlo sme v zápase skórovali, čo nás upokojilo, získali sme sebadôveru, dostali sme úžasnú energiu z hľadiska. Víťazný návrat Romana Durného, veľmi dobré momenty v našej hre. Všetko sa deje pre niečo, verím, že sa to deje pre dobrý koniec."



Richard Šechný, hlavný tréner HK Detva: "V prvej tretine sme sa na zápase nezúčastnili. Domáci na nás vybehli a my sme hrali hokej, že sme sa na nich pozerali. V druhej tretine sa náš výkon zlepšil, po góle na 4:1 sme mali aj ďalšie dve - tri šance, ale do šatní sa odchádzalo so skóre 6:1. Tretia tretina sa už iba dohrávala. Pred play off je pre nás podstatné, aby sa vrátili hráči zranení alebo potrestaní. Nemáme až takú šírku kádra, ak nám vypadnú štyria hokejisti, aby sme ich dokázali nahradiť. Používame detvianskych juniorov, ktorí ešte potrebujú čas a priestor, aby mohli hrať prvoligový hokej."



Bratislava 5. marca (TASR) - Hokejisti Prešova zdolali v záverečnom stretnutí základnej časti Tipos SHL Trnavu 7:1. Líder súťaže po odchode trénera nezaváhal, druhú najvyššiu súťaž naopak opúšťajú hráči Trebišova.Druhý Žiar nad Hronom zdolal Topoľčany hladko 3:0. Dubničania si víťazstvom 4:0 nad vypadávajúcim Trebišovom vylepšili pozíciu pred play off. V konečnej tabuľke základnej časti obsadili tretiu priečku na úkor Skalice, ktorá podľahla TEBS Bratislava 5:6 po predĺžení. Ku štvorici najlepších sa pridali aj hráči Humenného a Topoľčian. Tí aj napriek prehre zostali medzi šestkou tímov, ktoré postupujú priamo do štvrťfinále play off.V kvalifikácii o postup do štvrťfinále sa predstavia hráči TEBS Bratislava proti Považskej Bystrici, ktorá v rozhodujúcom stretnutí podľahla Leviciam 2:3 po predĺžení. Práve Levice tvoria druhú dvojicu kvalifikácie spolu s Detvou. Trebišov sa po dvoch sezónach strávených v SHL lúči so súťažou.