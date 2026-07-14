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Na záverečnom ceremoniáli vystúpia Robbie Williams i IShowSpeed

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Futbalista Španielska Alex Baena (vľavo) a hráč Belgicka Nathan Ngoy bojujú o loptu počas štvrťfinálového zápasu Belgicko - Španielsko na majstrovstvách sveta vo futbale americkom meste Inglewood v piatok 10. júla 2026. Foto: TASR/AP

Zoznam účastníkov, ktorí sa predstavia na MetLife Stadium v East Rutherforde v New Jersey, zverejnila v utorok Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

Autor TASR
New York 14. júla (TASR) - Na záverečnom ceremoniáli futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku vystúpia viaceré známe mená zo sveta šoubiznisu. Americkú štátnu hymnu zaspieva Jennifer Hudsonová, zo speváckeho sveta sa odprezentujú Laura Pausiniová, Nicole Scherzingerová či Robbie Williams. Súčasťou ceremoniálu bude aj youtuber IShowSpeed.

Zoznam účastníkov, ktorí sa predstavia na MetLife Stadium v East Rutherforde v New Jersey, zverejnila v utorok Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Na štadióne by sa mal objaviť aj herec Tom Cruise. Samotný ceremoniál odštartuje 90 minút pred začiatkom finálového zápasu.

Historicky prvýkrát v rámci MS vo futbale sa uskutoční vo finále aj polčasová šou po vzore ligy amerického futbalu NFL. S hudobnými číslami vystúpia Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay a BTS. Informovala o tom agentúra DPA.
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