Na zimnom EYOF v Gruzínsku sa predstaví 62 slovenských športovcov

Nominácia Slovenska na zimný EYOF v Bakuriani:



Biatlon



Chlapci: Oliver Gajdošovci, Šimon Krištofík, Markus Sklenárik, Adam Schön



Dievčatá: Karin Abrahámová, Adéla Liptaiová, Dominika Patrášová, Michaela Straková







Alpské lyžovanie



Chlapci: Tadeáš Prevuzňák, Oliver Tabačko, Michal Tatarko



Dievčatá: Sára Antolová, Tamara Dorková, Lucia Hladká







Beh na lyžiach



Chlapci: Ján Adamov, Tomáš Cenek, Jelisej Kuzmin



Dievčatá: Emília Rendová, Michaela Straková







Šortrek



Chlapci: Marek Harkabus



Dievčatá: Lara Dziedzinová







Krasokorčuľovanie



Chlapci: Alex Války



Dievčatá: Olívia Lengyelová







Ľadový hokej



Chlapci: Matej Bereš, Marko Požgay, Matej Stankoven, Matúš Válek (všetci HC Slovan Bratislava – mládež), Roderik Černák (HC Slovan Bratislava – mládež/HO Hamíkovo), Jakub Husár (HC Košice), Ivan Matta, Denis Tóth (obaja HK Dukla Michalovce – mládež), Oliver Botka, Maxim Šimko (obaja HK Nitra), Ján Čurlej, Filip Kovalčík, Adam Obušek, Kristián Rezničák, Jakub Syrný, Tomáš Šromovský (všetci Dukla Trenčín), Juraj Jonas Ďurčo (Dukla Trenčín/Spartak Dubnica), Samuel Hybský (HKM Zvolen), Kristián Macák (Vlci Žilina – mládež), Denis Čelko (Oceláři Třinec/ČR)







Dievčatá: Daniela Šufliarská (HC 07 Detva), Sofia Hajnalová (HC Topoľčany), Gréta Konrádová (MMHK Nitra), Aurélia Račák (HO Hamikovo Hamuliakovo), Lilly Laura Lipnická (Ha Slávia Prešov), Michaela Letaši (HOBA Bratislava), Karin Hrušková (Lokomotíva Nové Zámky), Emma Plvanová (Slovan Bratislava), Nina Ševčíková (Vlci Žilina – mládež), Dominika Miškovičová (Lokomotíva Nové Zámky), Natália Gerö (Barani Banská Bystrica), Nina Čellárová (MHK Dolný Kubín), Alexandra Sofia Sklenková (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Nina Rybovičová (Iskra Partizánske), Sofia Stráňovská (HK 95 Považská Bystrica), Nina Roštecká (HKM Gladiators Trnava), Alexandra Hirjaková (HK Humenské Levy), Nina Šimová (ŽHKm Zvolen), Lucia Luptáková (Youth/Kan.).







Vedenie výpravy



vedúca výpravy: Alexandra Longová



zástupcovia vedúcej výpravy: Boris Demeter, Roman Buček



tlačový atašé: Peter Pašuth



sociálne médiá: Stanislav Krško



foto/video: Andrej Galica



hlavný lekár: Roman Fano



fyzioterapeuti: Gabriela Krištofová, Andrej Halász



mladý ambasádor: Michal Čmelík

Bratislava 24. januára (TASR) - Celkom 62 slovenských športovcov vo veku 14 až 18 rokov bude štartovať na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v gruzínskom Bakuriani. Slovensko budú zastupovať v biatlone, alpskom lyžovaní, behu na lyžiach, šortreku, krasokorčuľovaní a v ľadovom hokeji. V piatok o tom informoval Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na svojej oficiálnej stránke.V slovenskej výprave figurujú viacerí športovci, ktorí sa vlani predstavili na zimných olympijských hrách mládeže v kórejskom Kangwone. Sú medzi nimi bronzový medailista biatlonových individuálnych pretekov Markus Sklenárik či Michaela Straková, ktorá si okrem biatlonu zasúťaží aj v behu na lyžiach. V bielej stope nebude chýbať ani ďalší z Adamovcov Ján či syn trojnásobnej olympijskej víťazky Anastastie Kuzminovej Jelisej Kuzmin.Medailové ambície budú mať hokejisti, pripomenul portál olympic.sk. Niektorí zo zverencov trénera Petra Kúdelku už nastúpili aj v najvyššej slovenskej súťaži. V základnej skupine si zmerajú sily s Lotyšskom a Ukrajinou, pričom do semifinále postúpia prví dvaja. V B-skupine sa predstavia Česko, Švajčiarsko a Rakúsko. Hokejistky čakajú skupinové súboje s Češkami a Švajčiarkami, druhú skupinu tvoria Fínky, Švédky a Talianky.Nadchádzajúci EYOF je na programe od 9. do 16. februára, no z organizačných dôvodov sa začne dievčenský hokejový turnaj už o tri dni skôr. Športy pod holým nebom bude hostiť hlavné dejisko Bakuriani, zatiaľ čo hokejové turnaje sa uskutočnia v hlavnom meste Tbilisi a krasokorčuliari so šortrekármi budú súťažiť v prímorskom Batumi.