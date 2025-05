Na Zlatej tretre v Ostrave sa opäť predstaví i Duplantis

Ostrava 6. mája (TASR) - Svetový rekordér v skoku o žrdi Švéd Armand Duplantis bude 24. júna štartovať na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave. V utorok to potvrdili organizátori podujatia so zlatým štatútom Svetovej atletiky.



Úradujúci olympijský šampión sa na severe Moravy predstaví opäť po roku a bude mať zdatného súpera, keďže do Ostravy mieri aj druhý muž, ktorý v tejto sezóne prekonal šesť metrov, a to Grék Emmanuil Karalis. „Je skvelé sa znovu vrátiť do Ostravy. Skáčeme tam priamo pred hlavnou tribúnou a ten bezprostredný kontakt s fanúšikmi je niečo, čo si užívam. V období pretekov už budem mať niekoľko súťaží za sebou, takže by som mal byť pripravený na kvalitný výkon. Možno sa pokúsim zaútočiť na rekord mítingu 612 cm, alebo možno aj na niečo vyššie. Veľa závisí od počasia. Verím, že tribúny budú zaplnené a fanúšikovia nás poženú vpred,“ pozval priaznivcov atletiky do Ostravy Duplantis vo vyjadrení, ktoré zverejnila oficiálna stránka mítingu. Švéd v tejto sezóne zlepšil svoj vlastný svetový rekord na úroveň 627 centimetrov, čo dokázal na halovom mítingu vo francúzskom Clermont-Ferrande.



V Ostrave by mal premiérovo súťažiť aj indický oštepár Níradž Čopra, olympijský šampión z Tokia sa nedávno stal zverencom Jana Železného. Aj ženské preteky budú s aktuálne najväčšou osobnosťou tejto disciplíny - Japonkou Harukou Kitagučiovou, ktorú taktiež trénuje Čech a to David Sekerák.



Už dávnejšie organizátori zverejnili mená ďalších osobností atletiky, ktoré by mali prilákať divákov na štadión do Vítkovíc. Svoj prvý štart v sezóne na 1500 m si na Zlatú tretru naplánoval európsky rekordér na tejto trati Nór Jakob Ingebrigtsen. Do Ostravy príde aj Holanďanka Femke Bolová, či vychádzajúca hviezda šprintu Austrálčan Gout Gout, ktorý pobeží 200 m.