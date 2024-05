NA ZOH 2026 povedie USA Sullivan

New York 18. mája (TASR) - Hokejistov USA povedie na ZOH 2026 (6.- 22. februára) tréner Mike Sullivan. Premiéru vo funkcii absolvuje už na Turnaji štyroch krajín, ktorý sa uskutoční v januári 2025. Sullivan pôsobí v Pittsburghu Penguins, ktorý v rokoch 2017 a 2016 doviedol k triumfu v Stanleyho pohári.



"Sme nadšení, že Mike povedie oba naše tímy. Je to jeden z najlepších trénerov v lige a jeho skúsenosti, vrátane skúseností z medzinárodného hokeja, sú ideálne k tomu, aby nám pomohli doviesť tím k úspechu," uviedol generálny manažér oboch amerických tímov Bill Guerin pre usahockey.com. "Som nesmierne vďačný, že mám príležitosť trénovať tím USA významných medzinárodných akciách. Bolo úžasné vidieť hokejový pokrok, ktorý sme v krajine dosiahli. Bude mi cťou viesť našich najlepších hráčov a teším sa na výzvu, ktorá je pred nami," poznamenal Sullivan.



Sullivana čaká prvá z dvoch spomínaných akcií od 12. do 20. februára, keď NHL zorganizuje Turnaj štyroch krajín za účasti USA, Kanady, Švédska a Fínska. Na súpiskách tímov budú iba hráči z NHL, pričom hrať sa bude v jednom americkom a jednom kanadskom meste, ktoré vedenie súťaže zatiaľ nekonkretizovalo. Na súpiske každého z tímov bude 20 korčuliarov a 3 brankári.



Sullivan odohral v rokoch 1995 - 2002 743 zápasov v NHL. USA reprezentoval na MS hráčov do 20 rokov a aj na MS v roku 1997. Trénersky pôsobil aj v Bostone, Tampe Bay, NY Rangers a Vancouveri. Od roku 2014 vedie pittsburských "tučniakov." Na medzinárodnej scéne sa trénersky prvýkrát predstavil počas ZOH 2006, keď bol asistent hlavného trénera USA. V roku 2007 viedol USA na MS, o rok bol v pozícii asistenta. Ako asistent sa zúčastnil aj Svetového pohára v roku 2016.