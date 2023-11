Na ZOH 2026 zrejme nevyužijú bobovú dráhu v Oberhofe

Berlín 4. novembra (TASR) - Športovci na nadchádzajúcich ZOH 2026 v Cortine d'Ampezzo zrejme nevyužijú bobovú dráhu v nemeckom Oberhofe. Hostiteľská krajina nestihne zrekonštruovať svoje ľadové koryto včas a spolu s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) tak siahla po zahraničnom dejisku. MOV však nesúhlasí s konaním pretekov v sánkovaní, skeletone a boboch v krajine, ktorá zakázala na svojom území účasť ruských a bieloruských športovcov.



"Krajiny, v ktorých boli takéto reštrikcie, nemôžeme zvažovať," citovali z vyhlásenia MOV miestne médiá a agentúra DPA. Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová pritom uviedla, že krajina by mohla tento problém zohľadniť. Účasť ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných podujatiach môže byť umožnená prijatím príslušných vízových pravidiel.



Jedna z najbližších bobových dráh sa nachádza v rakúskom Innsbrucku, o tomto dejisku sa už v minulosti hovorilo aj v súvislosti so ZOH 2026. Ďalšou možnosťou je švajčiarsky St. Moritz. Rekonštrukciou mala pôvodne prejsť trať Eugenia Montiho, ktorá bola postavená pred 100 rokmi a pretekalo sa na nej na ZOH 1956. Mimo prevádzky je však už 15 rokov a náklady na jej rekonštrukciu sa zdvojnásobili. Zimné olympijské hry sú na programe od 6. do 22. februára 2026, po nich budú nasledovať zimné paralympijské hry (5. - 15. marca).