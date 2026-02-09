< sekcia Šport
Na ZOH riešia kvalitu medailí, viacerým športovcom sa rozpadli
Jednou z nich je víťazka zjazdu alpských lyžiarok Breezy Johnsonová. Jej medaila nevydržala ani do konca slávnostného ceremoniálu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 9. februára (TASR) - Organizátori zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo počas víkendu rozdali len prvé sady cenných kovov, no už čelia vážnemu problému a vlne kritiky. Memorabilie sa totiž rozpadajú, na čo upozornili viacerí medailisti.
Jednou z nich je víťazka zjazdu alpských lyžiarok Breezy Johnsonová. Jej medaila nevydržala ani do konca slávnostného ceremoniálu. „Neskáčte s nimi. Skákala som od radosti a rozbila sa,“ povedala novinárom po ceremoniále a následne ukázala medailu: „Tu je medaila, tu je stuha a tu je ten malý kúsok, ktorý má ísť do stuhy, aby držal medailu.“ Podobné problémy hlásili aj ďalší športovci, napríklad švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová, ktorá získala striebro v skiatlone, či nemecký biatlonista Justus Strelow, bronzový z mixu. „Medaila spadla do snehu a rozlomila sa na dve časti,“ citovala Anderssonovú švédska verejnoprávna televízia SVT.
Medailovým problémom sa v pondelok začal zaoberať aj organizačný výbor hier. „Sme si plne vedomí situácie. Všetci ste videli tie obrázky. Preskúmame, v čom je presne problém. Medailám budeme venovať maximálnu pozornosť. Samozrejme, chceme byť v tomto dokonalí, pretože odovzdávanie medaily je pre športovcov jedným z najdôležitejších momentov,“ uviedol na oficiálnom mediálnom portáli hier hlavný prevádzkový riaditeľ Andrea Francisi.
Americká televízia NBC v pondelok večer informovala, že Breezy Johnsonová dostala namiesto pokazenej novú zlatú medailu. „Je veľmi ťažká, stuha sa vyvliekla a nevedeli, ako ju dať naspäť. Takže mi dali novú. Možno som spravila rekord v najkratšej životnosti olympijskej medaily,“ zasmiala sa.
Problémy s cennými kovmi boli aj pred dvoma rokmi. Organizátori hier v Paríži museli viaceré vymeniť, keďže športovci sa sťažovali, že strácajú lesk alebo korodujú.
/vyslaný redaktor TASR ny/
Jednou z nich je víťazka zjazdu alpských lyžiarok Breezy Johnsonová. Jej medaila nevydržala ani do konca slávnostného ceremoniálu. „Neskáčte s nimi. Skákala som od radosti a rozbila sa,“ povedala novinárom po ceremoniále a následne ukázala medailu: „Tu je medaila, tu je stuha a tu je ten malý kúsok, ktorý má ísť do stuhy, aby držal medailu.“ Podobné problémy hlásili aj ďalší športovci, napríklad švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová, ktorá získala striebro v skiatlone, či nemecký biatlonista Justus Strelow, bronzový z mixu. „Medaila spadla do snehu a rozlomila sa na dve časti,“ citovala Anderssonovú švédska verejnoprávna televízia SVT.
Medailovým problémom sa v pondelok začal zaoberať aj organizačný výbor hier. „Sme si plne vedomí situácie. Všetci ste videli tie obrázky. Preskúmame, v čom je presne problém. Medailám budeme venovať maximálnu pozornosť. Samozrejme, chceme byť v tomto dokonalí, pretože odovzdávanie medaily je pre športovcov jedným z najdôležitejších momentov,“ uviedol na oficiálnom mediálnom portáli hier hlavný prevádzkový riaditeľ Andrea Francisi.
Americká televízia NBC v pondelok večer informovala, že Breezy Johnsonová dostala namiesto pokazenej novú zlatú medailu. „Je veľmi ťažká, stuha sa vyvliekla a nevedeli, ako ju dať naspäť. Takže mi dali novú. Možno som spravila rekord v najkratšej životnosti olympijskej medaily,“ zasmiala sa.
Problémy s cennými kovmi boli aj pred dvoma rokmi. Organizátori hier v Paríži museli viaceré vymeniť, keďže športovci sa sťažovali, že strácajú lesk alebo korodujú.
/vyslaný redaktor TASR ny/