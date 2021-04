Na zraz mužskej volejbalovej reprezentácie prišlo prvých šesť hráčov

Nominácia slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácie na kvalifikáciu ME 2021 a Zlatú európsku ligu 2021:



nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bratislava), Filip Palgut (Kladno/ČR), Peter Porubský (Prešov), Samuel Goč (Košice)



smečiari: Matej Paták (Lvi Praha/ČR), Tomáš Kriško (Liberec/ČR), Jakub Ihnát (Ostrava/ČR), Július Firkaľ (Al-Ittihad/S. Arábia), Marek Mečiar (Beskydy/ČR), Patrik Pokopec (Myjava), Michal Petráš (Svidník)



blokári: Šimon Krajčovič (Liberec/ČR), Peter Ondrovič (České Budějovice/ČR), Jakub Kováč (Netzhoppers/Nem.), Michal Zeman (Myjava), Lukáš Kyjanica (Kladno/ČR), Filip Mačuha (Komárno)



univerzáli: Peter Michalovič (Nantes/Fr.), Filip Gavenda (Teruel/Šp.), Patrik Lamanec (Košice)



liberá: Ľuboš Nemec (VKP Bratislava), Martin Turis (Komárno), Marián Vitko (Svidník)







Realizačný tím:



tréner: Marek Kardoš, asistenti trénera: Richard Vlkolinský, Gabriel Chochoľak, manažér tímu: Jozef Chudý, štatistici: Martin Dobiaš, Veronika Mihaliková, fyzioterapeut: Krzysztof Jakubiak, masér: Dušan Szabo, kondičný tréner: Wojciech Sibiga







Program Slovákov v prvej časti sezóny:



30. apríla - 2. mája: prípravné zápasy s Českom v Nitre







KVALIFIKÁCIA ME 2021 - E-SKUPINA



prvý turnaj - Nitra:



štvrtok 6. mája: Slovensko - Švajčiarsko (16.00) - LIVE v RTVS



piatok 7. mája: Slovensko - Rumunsko (20.30) - LIVE v RTVS



sobota 8. mája: Albánsko - Slovensko (20.30) - LIVE v RTVS



druhý turnaj - Ploješť (Rum.) /časy sú SELČ/



piatok 14. mája: Slovensko - Švajčiarsko (19.00)



sobota 15. mája: Albánsko - Slovensko (19.00)



nedeľa 16. mája: Rumunsko - Slovensko (16.00)







ZLATÁ EURÓPSKA LIGA 2021 - B-SKUPINA



prvý turnaj - Doetinchem (Hol.):



piatok 28. mája: Slovensko - Rumunsko (16.30)



sobota 29. mája: Slovensko - Ukrajina (19.00)



nedeľa 30. mája: Holandsko - Slovensko (16.00)



druhý turnaj - Záporožie (Ukr.) /časy sú SELČ/:



piatok 4. júna: Slovensko - Ukrajina (18.00)



sobota 5. júna: Holandsko - Slovensko (15.00)



nedeľa 6. júna: Slovensko - Rumunsko (15.00)



Nitra 14. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti v stredu popoludní v Nitre úvodným zrazom otvorili reprezentačnú prvú časť sezóny, počas ktorej ich čaká boj o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy a účinkovanie v Zlatej európskej lige. Prvých šesť hráčov - Petra Michaloviča, Jakuba Ihnáta, Mareka Mečiara, Jakuba Kováča, Ľuboša Nemca a Martina Turisa - privítal asistent trénera Gabriel Chochoľak, keďže hlavný tréner Marek Kardoš ešte v stredu v Nitre bojoval s VK MIRAD UNIPO Prešov v Superfinále Slovenského pohára.Ešte v stredu by mali do Nitry prísť Filip Palgut a Lukáš Kyjanica, ďalší nominovaní sa pripoja v nasledujúcich dňoch po klubových povinnostiach.povedal pre portál svf.sk Chochoľak. V nominácii chýba z tradičných mien len smečiar Karlovarska Marcel Lux, ktorého po sezóne čaká operácia.doplnil Chochoľak s tým, že kapitána si družstvo zvolí v nasledujúcich dňoch.Generálkou na kvalifikáciu budú pre Slovákov na prelome apríla a mája prípravné zápasy v Nitre s Čechmi, následne už odohrajú dva turnaje o postup na ME - najskôr v Nitre (6.-8. mája) a o týždeň v rumunskej Ploješti (14.-16. mája). V E-skupine sú okrem Slovákov a Rumunov aj Albánci a Švajčiari. Na septembrový šampionát do Poľska, Česka, Estónska a Fínska (1.-19.9.) postúpi víťaz skupiny a päť zo siedmich tímov z druhých priečok. Slovenskí volejbalisti budú bojovať o celkovo jedenástu účasť na európskom šampionáte a ôsmu za sebou.dodal Chochoľak. Aj podľa univerzála Petra Michaloviča je postup priorita:Vlani absolvovali Slováci pod vedením nového realizačného tímu len letný kemp v Nitre, keďže súťažný program zmaril koronavírus. Posledným oficiálnym podujatím bol šampionát EuroVolley 2019 v Belgicku.dodal Michalovič.Po kvalifikácii čaká Slovákov na prelome mája a júna Zlatá európska liga, v B-skupine budú ich súpermi Holanďania, Ukrajinci a opäť Rumuni. Prvý turnaj hostí holandský Doetinchem (28.-30. mája), druhý o týždeň neskôr ukrajinské Záporožie (4.-6. júna). Miestenku na Final Four do belgického Kortrijku (19.-20. júna) získa víťaz skupiny a v prípade triumfu Belgičanov v A-skupine aj najlepší z troch tímov z druhých priečok.