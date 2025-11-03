< sekcia Šport
Na zraze hokejovej reprezentácie chýbal iba Hrivík,pripojí sa v utorok
Realizačný tím musel urobiť dve zmeny, z pôvodného kádra vypadli pre zdravotné problémy útočníci Libor Hudáček a Matej Paulovič, nahradili ich Oleksij Myklucha a Šimon Petráš.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. novembra (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimírovi Országhovi a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi sa na pondelňajšom zraze v Bratislave hlásili takmer všetci nominovaní hráči, chýbal iba Marek Hrivík. Ten sa k tímu, ktorý čaká prvá akcia sezóny Nemecký pohár, pripojí v utorok. Országh informoval, že okrem Ivana Majeského a Craiga Ramsayho bude na striedačke aj Kanaďan Todd Woodcroft.
Realizačný tím musel urobiť dve zmeny, z pôvodného kádra vypadli pre zdravotné problémy útočníci Libor Hudáček a Matej Paulovič, nahradili ich Oleksij Myklucha a Šimon Petráš. „Zranenia žiaľ patria k hokeju. Ostatní sú zdraví, akurát Marek Hrivík sa k nám pripojí v utorok,“ povedal novinárom tréner Országh.
Slováci odletia do Landshutu v stredu. Na tradičné novembrové podujatie pocestujú dvaja brankári, deväť obrancov a štrnásť útočníkov. Slovenskí reprezentanti sa do súťažného diania zapoja vo štvrtok 6. novembra, keď o 12.15 h nastúpia proti Rakúsku. Po dni voľna ich čaká v sobotu o 11.00 výber Lotyšska a v nedeľu sa stretnú s domácim Nemeckom o 14.45. Aj tento rok sa rovnako ako vlani v Landshute predstavia oba slovenské reprezentačné výbery. Ženský národný tím nastúpi na tri zápasy od stredy 5. novembra do piatka 8. novembra proti Maďarkám, Francúzkam a domácim Nemkám.
Hokejistov SR čakal v pondelok tréning na ZŠ Ondreja Nepelu a v utorok ďalší. „Je to rýchle, chalani ešte včera hrali, po dvoch tréningoch v Bratislave nás čaká jeden v Nemecku. Je to nabité a rýchle,“ dodal Országh.
V nominácii je jediným nováčikom v tíme 21-ročný útočník Alex Čiernik z fínskeho Pelicans Lahti. „Alexa som sledoval. Vo Fínsku hráva pravidelne cez 10 minút, je to hráč, ktorý síce nejak extra neboduje, ale je ho vidno v tých zápasoch, je silný na puku, nebojí sa s ním hrať. Nechceli sme dať šancu len starým hráčom, ale či je to Alex, poprípade Myklucha, ktorý má výbornú sezónu v Banskej Bystrici. Takže za normálnych okolností by bola na Nemeckom pohári kopa mladých hráčov, ale tým, že je to olympijská sezóna a nie je nejaký extra čas na skúšanie, potrebujeme vidieť naozaj tých chalanov, ktorí pripadajú ako potenciálni na olympiádu, ale aj smerom na majstrovstvá sveta, pretože na olympiádu sa všetci nedostanú. Tu si povedzme na rovinu, tá súpiska nie je nafukovacia, takže už teraz sledujeme aj potenciálnych hráčov na MS.“
Po dlhej rekonvalescencii sa na Slovensko vrátil bývalý hlavný kormidelník SR Craig Ramsay, ktorý vystuží Országhov trénerský štáb. Jeho súčasťou v pozícii asistenta bude aj niekdajší reprezentant Ivan Majeský. Práve návrat Ramsayho je jednou z najvýraznejších správ. Sedemdesiatštyriročný kanadský odborník nemohol v minulej sezóne viesť Slovensko na MS v Štokholme a Herningu pre zlý zdravotný stav spôsobený opakovaným zápalom pľúc. Počas leta sa však zotavil a je pripravený pomôcť novému hlavnému kormidelníkovi. „Áno, bavili sme sa o tom, včera sme boli na výbornom extraligovom hokeji. Craig bude v pozícii konzultanta a bude sledovať či už tréningy, alebo zápasy a samozrejme konzultovať veci, ktoré vidí. V Nemecku to budem to ja, bude tam Ivan Majeský, ktorý nám vypomôže a ktorého poznám z pôsobenia v klube,“ prezradil Országh.
Dodal, že v Nemecku pomôže Slovákom aj Kanaďan Woodcroft. „Je to tréner, ktorého poznám, ktorý trénuje v Nemecku a poprosil som ho, aby nám trošku pomohol s presilovými hrami.“
Reprezentačný kouč si uvedomuje, že do štartu záverečnej prípravy na zimné olympijské hry 2026 v Miláne mu zostáva päť medzinárodných prípravných duelov. Po dueloch v Nemecku to budú na decembrovom Vianočnom Kaufland Cupe zápasy s Nórskom a opäť s Lotyšskom. Aj preto pristupoval k skladbe tímu na Nemecký pohár s ambíciou zložiť čo najsilnejší káder.
Nominácia SR na Nemecký pohár 2025 v Landshute (od 6. do 9. novembra):
Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)
Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Róbert Lantoši (Banes Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica, 2/0), Šimon Petráš (HC Košice, 9/2)
Realizačný tím:
generálny manažér - Miroslav Šatan, manažérka - Zuzana Chrenková, hlavný tréner - Vladimír Országh, tréner - Craig Ramsay, asistent trénera - Ivan Majeský, tréner brankárov - Ján Lašák, videoanalytik - Igor Andrejkovič, videotréner - Pavol Rybár, lekár - Roman Hunák, fyzioterapeut - Martin Babják, výstrojoví manažéri - Marek Jenčík, Juraj Stopka, média manažéri - Peter Jánošík, Tomáš Kyselica
Program Nemeckého pohára 2025 v Landshute:
muži
štvrtok 6. novembra
12.15 Rakúsko – SLOVENSKO
19.45 Nemecko – Lotyšsko
sobota 8. novembra
11.00 SLOVENSKO – Lotyšsko
18.45 Nemecko – Rakúsko
nedeľa 9. novembra
11.00 Lotyšsko – Rakúsko
14.45 Nemecko – SLOVENSKO
ženy
streda 5. novembra
16.00 SLOVENSKO – Maďarsko
19.30 Nemecko – Francúzsko
štvrtok 6. novembra
16.15 Francúzsko – SLOVENSKO
piatok 7. novembra
15.00 Maďarsko – Francúzsko
19.00 Nemecko – SLOVENSKO
sobota 8. novembra
14.45 Nemecko – Maďarsko
