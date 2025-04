Na zraze je 27 hráčov, Országh: Chceme sa sústrediť na seba

Zvolen 29. apríla (TASR) – Slovenskí hokejoví reprezentanti sa v utorok podvečer zišli vo Zvolene pred záverečnou fázou prípravy na majstrovstvá sveta vo Švédsku a Dánsku (9.-25. mája). Trénerovi Vladimírovi Országhovi sa na zraze hlásilo 27 hráčov, ďalší mladíci zo zámoria Martin Chromiak, Samuel Honzek a Dalibor Dvorský sa pripoja k národnému tímu vo štvrtok. Slovensko v piatok a sobotu nastúpi na zvolenskom štadióne proti Francúzsku.







„Sme radi, že nás doplní trojica mladých hráčov zo zámoria. Ak nám vypadnú tvoriví lídri a boli na vrcholných podujatiach rok čo rok, tak sa vždy otvorí šanca pre niekoho druhého. Sme radi, že sú títo mladí chalani k dispozícii. Verím, že v sobotu nastúpia na duel proti Francúzsku, aby sme si ich napozerali aj naživo. Musia ešte potvrdiť nomináciu,“ vyjadril sa na utorňajšom zraze vo Zvolene tréner Országh, ktorý chce povolať aj ďalších hráčov do mužstva po finálových bojoch v slovenskej a českej extralige a takisto hráčov z NHL, ktorí so svojimi klubmi vypadnú v play off: „Až keď vypadnú títo hráči z play off, potom nasleduje priama komunikácia. V NHL tiež sledujeme play off, ale nechceme ich nateraz otravovať. Uvidíme, akých hráčov vyberieme z posledných play off finálových zápasov v Česku a na Slovensku, ako na tom budú zdravotne. Potom sa zariadime.“



Országh potvrdil, že nebude meniť systém hry zdravotne indisponovaného kouča Craiga Ramsaya, ktorého nahradil v hlavnej úlohe: „Chceme sa v prvom rade sústrediť v zápasoch proti Francúzsku na seba. Nevieme, ako sú na tom Francúzi, či už sú v plnom zložení alebo ešte nie, to zistíme zrejme až na majstrovstvách sveta, ale pre nás to bude dobrá previerka. Ideme podľa nastaveného systému Craiga Ramsayho, nejaké veci sme mierne upravili, sú tam aj nejaké rozdiely, ale nič výrazné, čo by zasahovalo do Craigovho systému. Je veľmi ťažké desať dní pred majstrovstvami niečo meniť. Ideme v tom, čo sme doposiaľ nacvičovali a ak nám niečo nebude fungovať, tak na to budeme reagovať.“



V kádri slovenskej reprezentácie je zatiaľ päť hráčov zo zámoria, o ďalších sa rozhodne neskôr. Útočníkov Adama Sýkoru, Martina Chromiaka, Samuela Honzeka a Dalibora Dvorského dopĺňa brankár Samuel Hlavaj, ktorý na úvodnom zraze vo Zvolene prezradil: „Teším sa, že môžem byť znovu s národným tímom. Mal som ťažkú sezónu, najmä začiatok. Veľa som cestoval. Postupom času to už bolo lepšie, keď som si vybudoval stálu pozíciu v tíme Iowa Wild v AHL, už bolo dobre. Zlepšil som sa v každom aspekte v tejto sezóne, či už v práci v bránkovisku i vo vnímaní hry. Bola možnosť, že zostanem k dispozícii pre Minnesotu Wild v NHL. Chceli ma tam, ale sa dospelo k dohode, že ak budem hrať zápasy, tak to bude určite lepšie pre mňa, než iba trénovať. Konkurencia je aj v slovenskom reprezentačnom tíme veľmi silná, takže asi každý z nás bude musieť ukázať to najlepšie, čo v sebe má.“







O nomináciu na majstrovstvách sveta zabojuje aj 20-ročný útočník Adam Sýkora. Má za sebou pomerne úspešnú sezónu v tíme Hartford Wolf Pack v AHL a do Zvolena prišiel pozitívne naladený, čo ani pred mikrofónmi neskrýval: „Som rád, že mám možnosť zabojovať o majstrovstvá sveta. Teším sa z nominácie a som pripravený na sto percent. Už som mal niekoľko štartov za A-tím, mám patričné sebavedomie a viem, čo môžem od zápasov očakávať. Verím, že dobrú formu z AHL prenesiem do reprezentácie. Čakám, aké úlohy mi dajú tréneri a tie budem na sto percent plniť. Som rád, že príde aj Dvorský a Honzek, poznáme sa od mala, vyrastali sme spolu, budeme mať asi mladší tím, no zabojujeme vedno spolu.“



Vo Zvolene sa proti Francúzom predstaví aj trojica domácich hráčov z tamojšieho klubu spod Pustého hradu - Michal Beňo, Andrej Kudrna a Marek Hecl. Posledne menovaný pred týmito duelmi neskrýva nadšenie: „Prvýkrát hrám vo Zvolene v reprezentačnom drese, je to príjemný pocit pre mňa a teším sa na to, takisto na súpera. Na medzinárodnej úrovni je už každý tím z A-kategórie silný. Hráme doma, chceme to využiť a potešiť divákov. Je takmer desať dní do šampionátu, každý sa chce dostať do záverečnej nominácie, takisto aj ja, uvidíme, čo prinesie tento týždeň.“







Z Liberca prišiel do Zvolena na poslednú fázu prípravy aj 29-ročný útočník Róbert Lantoši: „Čaká nás kvalitný súper, máme príležitosť otestovať si Francúzov na nečisto, keďže sa s nimi stretneme aj v skupine na MS. Uvidíme, čo si na nás pripravili. V poslednom prípravnom zápase proti Česku sme už nepustili súpera do toľkých šancí. Musíme byť odváženejší na puku a vytvoriť si viac gólových šancí.“