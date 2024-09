Na zraze pred duelmi v Estónsku a s Azerbajdžanom sa hlásilo 12 hráčov

Senec 1. septembra (TASR) - Trénerovi slovenskej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na nedeľnom zraze pred zápasmi Ligy národov hlásilo v Senci dvanásť hráčov. Zvyšných pätnásť bude k dispozícii v pondelok. "Sokoli" sa v zápasoch C-divízie Ligy národov predstavia v Estónsku (5.9.) a proti Azerbajdžanu (8.9.).



Slovákov čaká prvé stretnutie od tohtoročných majstrovstiev Európy, na ktorých postúpili do osemfinále. Teraz je pre "sokolov" jasný cieľ postup o divíziu vyššie a okrem spomínaných dvoch súperov je v ich skupine aj Švédsko. Najlepší zo štvorice tímov zamieri o divíziu vyššie, tím z druhej priečky pôjde do play off o B-divíziu. Poslednému naopak hrozí prepad do najslabšej D-divízie.



Nadchádzajúci súper z Pobaltia je pre Slovensko pomerne neznámy. Reprezentácie majú za sebou len dva vzájomné zápasy, oba v rámci kvalifikácie na MS 2006 v Nemecku. Tieto konfrontácie vyhrali Slováci v pomere 2:1 (vonku) a 1:0. S Azerbajdžanom sa naopak stretli aj v predošlej edícii Ligy národov a z dvojzápasu získali tri body - najprv vyhrali v Baku 1:0, ale v domácej odvete, ktorá bola prvým zápasom pod vedením Calzonu, prehrali 1:2.



"Vždy sem rád chodím, sme tu super partia. Na majstrovstvách Európy sa nám podarila krásna vec a myslím si, že sme sa výborne prezentovali," povedal na zraze stredopoliar Stanislav Lobotka. Netajil sa ani postupovým cieľom: "Myslím si, že sme na ME dokázali, že môžeme hrať proti hocikomu a určite by sme chceli postúpiť, aj keď vieme, že to nebude jednoduché."



Okrem Lobotku prišli na zraz aj Peter Pekarík, Dávid Hancko, Marek Rodák, Norbert Gyömbér, Matúš Bero, Adam Obert, Róbert Boženík, Lukáš Haraslín, László Bénes, Leo Sauer a Henrich Ravas. Zvyšok tímu sa pridá v priebehu nedele a pondelka.