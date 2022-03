Na zraze slovenskej 21-ky 14 hráčov vrátane Nebylu a Ludhu

Žilina 20. marca (TASR) - Hráči slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov v nedeľu odštartovali na zraze v Žiline prípravu na dva marcové zápasy kvalifikácie ME 2023. Z pôvodného 23-členného menoslovu privítal tréner Jaroslav Kentoš 14 hráčov. Chýbajúci mali klubové povinnosti a dorazia v pondelok.



"Som rád, že sme sa mohli opäť stretnúť. Čakajú nás dva zápasy proti Severnému Írsko a Španielsku. Urobme všetko pre to, aby sme boli čo najlepšie pripravení na obe stretnutia,“ uviedol Kentoš pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



V C-skupine privítajú jeho zverenci v Žiline Severné Írsko (25. marca) a Španielsko (29. marca). Medzi prvými, ktorí sa kormidelníkovi hlásili, bol Sebastián Nebyla. Stredopoliar DAC Dunajská Streda v Žiline ostal už po sobotnom ligovom zápase s MŠK (2:2), proti ktorému odohral 25 minút.



"Severní Íri budú produkovať klasický ostrovný futbal, ktorý je fyzický náročný. Je to dobrý súper, ale chceme využiť domáce prostredie a uhrať čo najlepší výsledok," opísal najbližšieho súpera Nebyla. Na zraze nechýbal ani Richard Ludha, brankár najlepšieho tímu druhej ligy FK Železiarne Podbrezová. "V Španielsku sme ukázali, že aj proti top favoritovi skupiny vieme hrať odvážny a vyrovnaný futbal. Keď zopakujeme výkon, ktorý sme podali v Seville, tak môžeme pomýšľať na dobrý výsledok," pripomenul Ludha októbrový duel, v ktorom jeho mužstvo prehralo tesne 2:3.