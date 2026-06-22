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Na zraze v Žiline sa trénerovi Vidinovi hlásilo 13 basketbalistov
Na zraze sa hlásilo 13 hráčov. Z užšej nominácie chýbal iba Sebastian Rančík z univerzitnej NCAA, ktorého štart v reprezentácii je pre problémy s kolenom otázny.
Autor TASR
Žilina 22. júna (TASR) - Slovenskí basketbalisti začali v pondelok v Žiline prípravu na záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie ME 2029 proti Kosovu. Zverenci trénera Olivera Vidina absolvovali podvečer úvodný tréning vo vynovenom Športovom centre Žilinskej univerzity.
Na zraze sa hlásilo 13 hráčov. Z užšej nominácie chýbal iba Sebastian Rančík z univerzitnej NCAA, ktorého štart v reprezentácii je pre problémy s kolenom otázny. „Naposledy som bol v Žiline v roku 2012 ako tréner, teraz je tu nová hala a máme dobré podmienky i zázemie. Prišli všetci hráči, ktorých sme povolali. Uvidíme, či ešte univerzita pustí Sebastiana Rančíka, ktorý má problémy s kolenom. Nemáme veľa času, ale chceme sa zodpovedne a dobre pripraviť na Kosovo,“ uviedol Vidin podľa tlačovej správy Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Slováci budú v Žiline trénovať dvojfázovo do štvrtka. V piatok odcestujú do Poľska, kde v sobotu 27. júna nastúpia v Krakove proti domácemu výberu v prípravnom dueli. Poľsko je v rebríčku FIBA na 19. mieste. V nedeľu sa reprezentanti presunú do Bratislavy na slávnostné vyhlásenie ankety Basketbalista roka 2025.
Do národného tímu sa po takmer roku a pol vrátil pivot Vladimír Brodziansky. „Rád sa vraciam. V reprezentácii je vždy super partia a pre mňa je to pocta. Pokúsime sa postúpiť do ďalšej časti kvalifikácie a potom aj na záverečný šampionát. Líderská úloha je na mne. Máme tu veľa dobrých hráčov, najmä mladších. Verím, že sa uchytia,“ povedal 32-ročný center.
Brodziansky si pred zrazom oddýchol na dovolenke v USA, kde navštívil rodinu v Kansase. Naživo sledoval aj zápas futbalových MS medzi Argentínou a Alžírskom (3:0), v ktorom sa hetrikom prezentoval hviezdny Lionel Messi. „Som jeho fanúšik od mladého veku. Možno je to jeho posledná jazda na majstrovstvách sveta, takže som sa na neho bol pozrieť. Na zaplnenom štadióne bolo približne 70-tisíc ľudí. Messi je fenomén a bolo to vidieť aj medzi fanúšikmi. Osem z desiatich dresov patrilo jemu,“ doplnil Brodziansky.
Od pondelka 29. júna do stredy 1. júla bude tím v Bratislave, následne sa presunie do Spišskej Novej Vsi. Duel s Kosovom je na programe 5. júla v TiposBet aréne. Slováci sú v C-skupine na prvom mieste s bilanciou 3-0 a chcú si potvrdiť postup do ďalšej fázy kvalifikácie. „Videl som, že je predaných 50 percent lístkov. Potešilo by nás, keby bola plná hala. Určite budeme potrebovať podporu ľudí na Spiši. Sledujú basketbal, sú jeho fanúšikovia a verím, že nám pomôžu,“ dodal kouč Vidin.
Na zraze sa hlásilo 13 hráčov. Z užšej nominácie chýbal iba Sebastian Rančík z univerzitnej NCAA, ktorého štart v reprezentácii je pre problémy s kolenom otázny. „Naposledy som bol v Žiline v roku 2012 ako tréner, teraz je tu nová hala a máme dobré podmienky i zázemie. Prišli všetci hráči, ktorých sme povolali. Uvidíme, či ešte univerzita pustí Sebastiana Rančíka, ktorý má problémy s kolenom. Nemáme veľa času, ale chceme sa zodpovedne a dobre pripraviť na Kosovo,“ uviedol Vidin podľa tlačovej správy Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Slováci budú v Žiline trénovať dvojfázovo do štvrtka. V piatok odcestujú do Poľska, kde v sobotu 27. júna nastúpia v Krakove proti domácemu výberu v prípravnom dueli. Poľsko je v rebríčku FIBA na 19. mieste. V nedeľu sa reprezentanti presunú do Bratislavy na slávnostné vyhlásenie ankety Basketbalista roka 2025.
Do národného tímu sa po takmer roku a pol vrátil pivot Vladimír Brodziansky. „Rád sa vraciam. V reprezentácii je vždy super partia a pre mňa je to pocta. Pokúsime sa postúpiť do ďalšej časti kvalifikácie a potom aj na záverečný šampionát. Líderská úloha je na mne. Máme tu veľa dobrých hráčov, najmä mladších. Verím, že sa uchytia,“ povedal 32-ročný center.
Brodziansky si pred zrazom oddýchol na dovolenke v USA, kde navštívil rodinu v Kansase. Naživo sledoval aj zápas futbalových MS medzi Argentínou a Alžírskom (3:0), v ktorom sa hetrikom prezentoval hviezdny Lionel Messi. „Som jeho fanúšik od mladého veku. Možno je to jeho posledná jazda na majstrovstvách sveta, takže som sa na neho bol pozrieť. Na zaplnenom štadióne bolo približne 70-tisíc ľudí. Messi je fenomén a bolo to vidieť aj medzi fanúšikmi. Osem z desiatich dresov patrilo jemu,“ doplnil Brodziansky.
Od pondelka 29. júna do stredy 1. júla bude tím v Bratislave, následne sa presunie do Spišskej Novej Vsi. Duel s Kosovom je na programe 5. júla v TiposBet aréne. Slováci sú v C-skupine na prvom mieste s bilanciou 3-0 a chcú si potvrdiť postup do ďalšej fázy kvalifikácie. „Videl som, že je predaných 50 percent lístkov. Potešilo by nás, keby bola plná hala. Určite budeme potrebovať podporu ľudí na Spiši. Sledujú basketbal, sú jeho fanúšikovia a verím, že nám pomôžu,“ dodal kouč Vidin.
Užšia nominácia Slovenska:
Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Sebastian Rančík (Florida State Seminoles, USA), Maroš Golian (BK Inter Bratislava - mládež), Dalibor Hlivák, Dávid Novák, Matúš Hronský (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (ERA BasketballNymburk, Česko), Lukáš Bolek, Michael Fusek (obaja Nitra BlueWings), Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), Marek Doležaj (Ármann Reykjavík, Island), Róbert Rožánek (Iskra Svit), Vladimír Brodziansky (Fu-ťienSturgeons, Čína)
Realizačný tím:
Oliver Vidin (hlavný tréner)
Wojciech Walich (asistent trénera)
Maroš Helmecy (asistent trénera)
Miroslav Páleník (vedúci družstva)
Jadranko Nikolič (kondičný tréner)
Juraj Sluka (fyzioterapeut)
Peter Čiernik (fyzioterapeut)
Richard Demovič (doktor)
Michal Ondruš (manažér reprezentácie)
Tomáš Kotlárik (mediálny manažér)
Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Sebastian Rančík (Florida State Seminoles, USA), Maroš Golian (BK Inter Bratislava - mládež), Dalibor Hlivák, Dávid Novák, Matúš Hronský (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (ERA BasketballNymburk, Česko), Lukáš Bolek, Michael Fusek (obaja Nitra BlueWings), Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), Marek Doležaj (Ármann Reykjavík, Island), Róbert Rožánek (Iskra Svit), Vladimír Brodziansky (Fu-ťienSturgeons, Čína)
Realizačný tím:
Oliver Vidin (hlavný tréner)
Wojciech Walich (asistent trénera)
Maroš Helmecy (asistent trénera)
Miroslav Páleník (vedúci družstva)
Jadranko Nikolič (kondičný tréner)
Juraj Sluka (fyzioterapeut)
Peter Čiernik (fyzioterapeut)
Richard Demovič (doktor)
Michal Ondruš (manažér reprezentácie)
Tomáš Kotlárik (mediálny manažér)