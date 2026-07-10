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Nadácia FIFA pošle Venezuele milión dolárov na pomoc po zemetrasení

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Záchranári stoja na troskách budovy, ktorá sa zrútila počas zemetrasení, ktoré v utorok 30. júna 2026 zasiahli mesto La Guaira vo Venezuele. Foto: TASR/AP

FIFA uviedla, že finančné prostriedky pomôžu zabezpečiť neodkladnú humanitárnu pomoc obyvateľom zasiahnutým katastrofou, podporia záchranné práce a prispejú k obnove postihnutých komunít.

Autor TASR
New York 10. júla (TASR) - Nadácia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA Foundation) prispeje sumou jeden milión amerických dolárov na pomoc oblastiam postihnutým ničivým zemetrasením vo Venezuele. Počas zápasov majstrovstiev sveta si účastníci šampionátu uctili obete katastrofy minútou ticha.

FIFA uviedla, že finančné prostriedky pomôžu zabezpečiť neodkladnú humanitárnu pomoc obyvateľom zasiahnutým katastrofou, podporia záchranné práce a prispejú k obnove postihnutých komunít. „Ľudia vo Venezuele majú v tomto mimoriadne náročnom období plnú solidaritu celej svetovej futbalovej rodiny. Futbal má jedinečnú schopnosť spájať ľudí a dávať nádej, najmä v časoch krízy. Sme hrdí na to, že môžeme stáť po boku obyvateľov Venezuely a podporiť humanitárne organizácie a miestnych partnerov, ktorí neúnavne poskytujú nevyhnutnú pomoc tým, ktorých katastrofa zasiahla najviac,“ uviedol prezident FIFA Gianni Infantino podľa DPA.
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