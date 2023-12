Nadal a Alcaraz odohrajú v marci exhibičný zápas pod záštitou Netflixu

Las Vegas 12. februára (TASR) - Hviezdny španielsky tenista Rafael Nadal odohrá v marci exhibičný zápas proti svojmu krajanovi Carlosovi Alcarazovi. Duel 22-násobného grandslamového šampióna proti druhému hráčovi rebríčka ATP sa koná pod záštitou platformy Netflix. Tenisti proti sebe nastúpia 3. marca v Las Vegas a do programu by mali pribudnúť ďalšie zápasy.



Duel je súčasťou Nadalovho návratu na kurty. Do akcie sa vráti na januárovom turnaji v Brisbane po takmer roku, jeho absencia bola spôsobená zranením bedrového kĺbu. "Som veľmi šťastný zo svojej prvej návštevy Las Vegas, jedného z najikonickejších a najzábavnejších mieste na svete. Tiež ma veľmi teší, že budem hrať proti svojmu krajanovi Carlosovi Alcarazovi. Som si istý, že to bude fantastický tenisový večer," uviedol 37-ročný tenista pre AFP.



Alcaraz má na konte dva grandslamové tituly z US Open 2022 a tohtoročného Wimbledonu. Na španielskej i globálnej scéne je považovaný za Nadalovho nástupcu. "Je mi cťou a som veľmi šťastný, že môžem zdieľať kurt s Rafom v Las Vegas. "Je to samozrejme velikán, jeho výsledky a úspechy hovoria samé za seba. Zároveň je to jeden z najpríjemnejších ľudí na scéne a teším sa na náš tretí zápas," povedal 20-ročný hráč.



Španielska dvojica sa stretla doposiaľ trikrát a vo väčšine prípadov ťahal Alcaraz za kratší koniec. Naposledy však premiérovo zdolal svojho slávnejšieho krajana vo štvrťfinále vlaňajšieho turnaja v Madride (2:1). Na tomto podujatí si poradil v ďalšej fáze aj so Srbom Novakom Djokovičom (2:1) a vo finále si poradil s Alexandrom Zverevom z Nemecka (2:0).