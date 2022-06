Nadal absolvoval v Barcelone rádioterapiu

Barcelona 8. júna (TASR) - Hneď po svojom 14. triumfe na Roland Garros odletel španielsky tenista Rafael Nadal do rodnej krajiny, kde začal intenzívne liečiť svoje chronické bolesti v ľavej nohe. Podľa agentúry DPA absolvoval v utorok v Barcelone rádiofrekvenčnú terapiu. Ňou si nechal ošetriť postihnuté nervové vlákna, čo by malo stlmiť bolesť.



Nadal po nedeľňajšom triumfe v Paríži priznal, že pred zápasmi potreboval niekoľko injekcií, aby utíšil bolesť v ľavej nohe. Rekordný grandslamový šampión povedal, že ak nenájde iné riešenie chronického problému, nebude môcť hrať vo Wimbledone a nie je si istý svojou budúcnosťou.



Tridsaťšesťročný Španiel prvýkrát vyhral v jednej sezóne Australian Open i Roland Garros a s 22 grandslamovými titulmi sa na čele historických tabuliek odpútal od Srba Novaka Djokoviča a Švajčiara Rogera Federera, ktorí majú na konte 20 trofejí. Vzhľadom na svoje zdravotné ťažkosti však nevylúčil, že tohtoročný Roland Garros bol jeho posledný. "Chcem naďalej hrať, no ak mi to môj zdravotný stav nedovolí, budem musieť skončiť a venovať sa niečomu inému. Športová kariére bola pre mňa vždy priorita a tenis mi prináša veľa radosti. V živote sú však aj dôležitejšie veci ako ďalšie tituly," zdôraznil držiteľ 92 singlových trofejí pre denník Marca.